Prefeitura de SP leva 60 artesãos para maior evento de artesanato da América Latina

A Prefeitura de São Paulo levará 60 artesãos e manualistas para comercialização de produtos na Mega Artesanal de 2024, maior evento de artesanato da América Latina, que acontecerá de 27 a 31 de julho de 2024. A ação é do Mãos e Mentes Paulistanas, política pública de apoio ao artesanato e manualidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Os artesãos e manualistas foram selecionados após inscrição e processo de curadoria de produtos, em que se analisou critérios como técnica, segmento, acabamento, regionalidade, matéria-prima, criatividade e design.

Os participantes também atuarão como vendedores voluntários em escalas pré-definidas de cinco horas durante o evento. Durante os cinco dias da Mega Artesanal, as peças ficarão expostas para venda no estande exclusivo do Mãos e Mentes Paulistanas no Paço do Comércio. Esta é a quarta participação do Mãos e Mentes Paulistanas na Mega Artesanal, feira realizada há mais de 15 anos e que reúne o setor da indústria e do comércio de artesanato, bem como ateliês e artesãos de diversas partes do Brasil.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

O Mãos e Mentes Paulistanas promove feiras e eventos de artesanato próprios e ao lado de parceiros renomados e também conta com 6 pontos fixos de venda, localizados nos shoppings Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Light, Mais Shopping e Mercadão das Flores. Uma nova unidade será inaugurada no Shopping Lar Center em julho.

Serviço

Mãos e Mentes Paulistanas na Mega Artesanal

Data do evento: de 27 a 31 de julho de 2024

Horário: 10h às 18h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda

Mais informações: www.wrsaopaulo.com.br/megaartesanal