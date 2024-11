Prefeitura de SP lança licitação para construção de seis novos CEUs

A Prefeitura de São Paulo lançou na última quarta-feira (23/10) o edital de licitação para a construção de seis novos Centros Educacionais Unificados (CEUs), que serão distribuídos nas zonas Sul, Leste e Norte da cidade. As unidades serão implantadas nos bairros de Jardim Santa Teresinha e Grajaú, na região Sul; Parque São Rafael e Cidade Tiradentes, na Zona Leste; e Cachoeirinha e Perus, na região Norte. O investimento previsto é de cerca de R$ 800 milhões.

As regiões foram selecionadas com base na necessidade de ampliação da infraestrutura educacional e de serviços públicos. O investimento para a construção dos CEUs varia entre R$ 130,9 milhões e R$ 133,2 milhões por unidade. As obras, uma vez contratadas, terão prazo de 12 meses para conclusão.

A contratação será realizada em seis lotes, cada um correspondendo a uma unidade: CEU Sete Campos e CEU Cocaia (Zona Sul); CEU Morro das Pedras e CEU Vila Yolanda (Zona Leste); CEU Cachoeirinha e CEU Perus (Zona Norte). As novas unidades beneficiarão milhares de educandos e toda a comunidade do entorno, oferecendo ensino integral e proporcionando atividades de lazer, esporte e cultura para os territórios.

Cada CEU terá uma área aproximada de 13 mil m² e abrigará um Centro de Educação Infantil (CEI), uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF). As unidades também contarão com espaços multifuncionais, como salas de atividades, brinquedoteca, refeitórios, biblioteca, videoteca, laboratório de informática, além de áreas para recreação infantil e solários.

A infraestrutura esportiva será robusta, com piscinas (semiolímpica, infantil e recreativa), quadras poliesportivas, áreas de lazer e vestiários. Todas as unidades também contarão com um teatro para 188 lugares, equipado com plateia, palco e coxias.

Em termos de acessibilidade, os equipamentos contarão com rampas e elevadores para acesso universal, assegurando que todos os cidadãos possam usufruir dos serviços. Além disso, os projetos incluirão soluções sustentáveis, como a instalação de sistemas fotovoltaicos para geração de energia e captação de água de chuva, promovendo eficiência energética e o uso responsável dos recursos naturais.

O edital de licitação está disponível no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e a abertura dos envelopes com as propostas das empresas participantes está prevista para o dia 17 de dezembro.

Mais CEUs

Atualmente são 58 CEUs espalhados pela cidade. Os equipamentos promovem acesso à educação de maneira integral por meio da oferta de atividades de cultura, esporte, lazer, recreação, formação profissional e muito mais, contemplando todas as idades. Além de contribuir para a valorização do território e comunidade ao redor.

Outros 10 equipamentos no modelo inédito de Parceria Público-Privada (PPP) serão entregues, sendo o primeiro lote já em construção: CEUs Cidade Líder, Cidade Ademar, Ermelino Matarazzo, Grajaú e Imperador. Já o segundo lote prevê a construção dos CEUs Jardim Campinas, Vila Gilda, Pirajussara, Parque das Flores e Brasilândia.

A concessionária será responsável pelo desenvolvimento do projeto arquitetônico e de engenharia, execução da construção e da mobilização das unidades, manutenção, vigilância, limpeza, cuidados com áreas verdes, além da implementação de infraestrutura de Tecnologia da Informação. Os serviços de pedagogia e alimentação escolar continuarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação (SME).

As novas unidades serão construídas em terrenos selecionados com base em metodologia que considerou a ausência de equipamentos socioculturais e esportivos nas proximidades e o elevado índice de vulnerabilidade das regiões selecionadas.

“A ampliação dos CEUs vai beneficiar milhares de pessoas diariamente ampliando direto nos bairros e territórios a oferta de atividades educacionais, culturais, esportivas e muito mais, garantindo mais oportunidades para todas as idades. Ao todo serão 16 novos CEUs espelhados pela cidade”, destacou o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.