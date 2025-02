Prefeitura de SP lança curso gratuito para ambulantes do Carnaval de Rua 2025

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Ade Sampa – Agência de Desenvolvimento de São Paulo, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Ambev, anunciou uma importante iniciativa para qualificação de ambulantes que atuarão durante o Carnaval de Rua de 2025. O curso “Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos” tem como objetivo capacitar esses profissionais para aprimorar suas técnicas de venda, gestão financeira e atendimento ao público, promovendo uma experiência de qualidade tanto durante as festividades quanto em outras oportunidades ao longo do ano. Os interessados podem se inscrever e participar até 21 de fevereiro pelo Portal do Cate.

A formação, ofertada gratuitamente, será fundamental para os empreendedores e é voltada para ambulantes credenciados para o Carnaval de Rua de 2025 que desejam se destacar no empreendedorismo. A ideia é orientar e preparar os participantes para trabalhar no carnaval e em grandes eventos, de forma legal e planejada, ensinando técnicas de vendas e outras práticas necessárias ao comércio de rua.

“A qualificação dos ambulantes é fundamental para garantir um Carnaval de Rua organizado, seguro e com uma experiência positiva para todos. Com o curso ‘Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos’, oferecemos ferramentas essenciais para que esses profissionais se destaquem não apenas durante a folia, mas também em outras oportunidades ao longo do ano, fortalecendo o empreendedorismo e a geração de renda na cidade”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Com conteúdo abrangente, o curso abordará temas como:

O papel dos vendedores ambulantes na economia

Como se planejar para um evento

Técnicas de venda e atendimento ao cliente

Gestão de finanças e precificação

Marketing do negócio

Avaliação dos resultados após um evento

Sustentabilidade no trabalho

Saúde e bem-estar do ambulante

O caminho e as vantagens de formalizar o trabalho de vendedor ambulante

A qualificação será dividida em três módulos. No primeiro, o cursista terá acesso a dicas e informações importantes para poder organizar seu trabalho no comércio de rua, como economia e empreendedorismo relacionados à atuação dos ambulantes; leis e documentos para trabalhar na legalidade; planejamento para trabalhar em grandes eventos; e gestão financeira. Também haverá uma indicação para a realização de outro curso Cate sobre boas práticas de manipulação de alimentos.

No segundo módulo, o empreendedor irá aprender sobre técnicas e práticas relacionadas à venda e outras condutas necessárias ao seu trabalho no comércio de rua, como técnicas de vendas, marketing e atendimento ao cliente; sustentabilidade; autocuidado e resolução de problemas comuns.

No terceiro e último módulo, o empreendedor terá a oportunidade de refletir sobre seu trabalho no momento pós-vendas e se preparar para empreender com sucesso em eventos futuros. Nesta etapa ele aprenderá a avaliar o desempenho financeiro e operacional, identificar pontos de melhoria para futuros eventos, criar estratégias para aproveitar contatos e oportunidades adquiridas nos eventos e mapear os grandes eventos do ano, com análise do público de cada um.

“O comércio de rua representa uma parcela expressiva da economia na cidade de São Paulo e com esta iniciativa queremos oferecer capacitação prática para que esses empreendedores se aprimorem e tenham ainda mais sucesso nas vendas durante o Carnaval. Por ser 100% online, o curso é acessível para todos e pode ser concluído tanto pelo celular, quanto pelo computador. O trabalhador pode, inclusive, utilizar gratuitamente, mediante agendamento, a infraestrutura dos espaços Teia para realizar o curso. Com a iniciativa, reforçamos mais uma vez a importância da qualificação empreendedora para impulsionar a geração de renda no município”, afirma Renan Vieira, presidente da Ade Sampa.

Os interessados em participar do curso já podem se inscrever por meio do Portal do Cate da Prefeitura de São Paulo. As vagas são limitadas.

Serviço:

Curso: Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos

Período: até 21 de fevereiro

Inscrições: Clique aqui!

Valor: Gratuito