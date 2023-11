SP lança campanha “Chega Mais” para atrair turistas de todo o mundo

Para reforçar a vocação de São Paulo como destino turístico mundial e aumentar o tempo de permanência de visitantes na cidade, a Prefeitura lança a campanha “Chega Mais”, que mostra, além da diversidade dos locais atrativos, as muitas opções da capital no contexto global de turismo.

A trilha que embala toda a campanha é uma versão de outro ícone paulistano: a música “Chega Mais”, da cantora Rita Lee. São mais de 80 cenas que mostram que São Paulo é referência em gastronomia, cultura, arte, eventos, opções de hospedagem, esporte e lazer.

No filme, o refrão “Chega mais, sempre mais”, é marcado por um gesto dos paulistanos trazendo os turistas para dentro da cidade, convidando-os para “chegarem mais.” A campanha, que estreou no Fantástico no domingo (dia 26), estará presente além da televisão, em rádio, internet, mídia exterior e mídia impressa.

Segundo a VP de Criação da Nacional, empresa responsável pela campanha, Karina Monique, a trilha também tinha que trazer a essência da cidade para a campanha. “Ninguém mais paulistana do que Rita Lee, que já foi até tradução da cidade em música de Caetano Veloso”.

Em nova roupagem, a música traz também o rap, tão característico de São Paulo, gravado por Lino Krizz. “Uma campanha paulistana na sua essência e global na sua intenção. Afinal, a cidade é um mundo para quem quer visitar, ampliar os horizontes, fazer negócios”, explica Karina.