Prefeitura de SP já atendeu mais de dois mil animais em missão no Rio Grande do Sul

Desde o dia 13 de maio, quando iniciou sua atuação em Canoas, no Rio Grande do Sul, por meio de um hospital veterinário de campanha, a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já atendeu milhares de animais de estimação que foram resgatados na cidade, uma das mais afetadas pelas enchentes que ocorreram no estado.

Desde o início da ação de auxílio no estado do Sul, 52 profissionais já atuaram no hospital, sendo 46 veterinários.

Até 19 de junho, eles realizaram 2.270 consultas e avaliações, 1.677 microchips, 2.212 exames bioquímicos e de imagem, 361 castrações e mais de 80 cirurgias, além disso, 1.432 animais já foram cadastrados na plataforma desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (Dtic) da SMS para o registro dos animais, de forma a facilitar o reencontro com seus tutores.

Na primeira fase da operação da prefeitura no hospital de campanha, a equipe de veterinários dedicou-se à vacinação e cadastro (com foto, número do microchip e descrição) dos animais abrigados, além da realização de exames e cirurgias. Na segunda etapa, uma equipe passou a realizar a castração dos animais visando o controle reprodutivo e o preparo para uma possível adoção daqueles que não foram resgatados por seus tutores.

Segundo a coordenadora da Cosap, Analy Xavier, a missão em Canoas se encerra no próximo dia 10 de julho. “Ao longo desse período no Rio Grande do Sul criamos um vínculo muito forte com aquele local, aquelas pessoas e com os animais que pudemos atender. Temos orgulho da participação de todos os profissionais que estiveram e ainda estão lá, oferecendo o seu apoio e trabalho. Esta missão nos permite não apenas agregar conhecimento técnico, mas também exercer nossa solidariedade e humanidade”.