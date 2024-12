Prefeitura de SP investe R$ 15,8 milhões na construção de UPA 24 horas em Sapopemba, na Zona Leste

Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços municipais de urgência e emergência na Zona Leste, a Prefeitura de São Paulo está investindo mais de R$ 15,8 milhões para implantação da nova UPA Sapopemba, que será do tipo III, e visa concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Atenção Domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O equipamento funcionará 24 horas, todos os dias da semana, e terá capacidade para realizar cerca de 15 mil atendimentos mensais, o que beneficiará ainda mais os moradores da região da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Vila Prudente/Sapopemba, que tem uma população estimada em 538 mil pessoas.

As obras tiveram início em junho de 2023 e a previsão de entrega é para 2025.

Ao vistoriar as obras nesta quinta-feira (21), o prefeito Ricardo Nunes descreveu os serviços diferenciados dessa unidade. “Vai ter atendimento 24 horas, inclusive com dentista, mini-laboratório, tudo aquilo que é necessário e preciso para atender bem a população”, destacou. “Nessa região inteira a gente não tinha nenhum equipamento 24 horas. Era uma demanda antiga aqui da população. A população pedia há mais de 20 anos um equipamento para que eles pudessem ser atendidos durante o dia e durante a noite.”

Infraestrutura

A nova unidade contará com uma área de 6.977,60 m² e 27 leitos, incluindo: sete consultórios médicos, um consultório odontológico, uma sala de gesso e sutura, quatro salas de classificação de risco, uma sala de serviço social, duas salas de medicamentos (adulto e pediatria), duas salas de inalação (adulto e pediatria), uma sala de eletrocardiograma (ECG), uma sala de raio-X, uma sala de coleta de exames, uma farmácia, uma sala de emergência com sete leitos, dois deles de choque, uma sala de observação adulta com 15 leitos, incluindo um quarto individual e uma sala de observação infantil com cinco leitos, incluindo um quarto individual.

O atendimento na unidade será voltado para urgência e emergência nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral e odontologia, contando com cerca de 380 profissionais.

Além disto, a UPA contará também com uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de ambientes de apoio logístico e administrativo.

A UPA Sapopemba será administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina/Programa de Atenção Integral à Saúde (SPDM/Pais) e está sendo construída na Rua Cristóvão de Vasconcelos, 253 – Jardim Adutora.