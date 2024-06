Prefeitura de SP investe R$ 13 milhões nas novas instalações da UBS Gaivotas, na Zona Sul

O prefeito Ricardo Nunes entregou nesta quinta-feira (20) as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Gaivotas, no Distrito Administrativo Grajaú, na Zona Sul da capital, que beneficiará mais de 24 mil pessoas. A unidade, que funciona no modelo Estratégia Saúde da Família (ESF), conta com cinco equipes e tem capacidade para realizar mais de 2 mil consultas médicas por mês e 6 mil visitas domiciliares.

De acordo com o prefeito, esta nova UBS Gaivotas era uma necessidade antiga da região. “Muito bom estar aqui, em um prédio da Prefeitura, não precisamos mais pagar mais aluguel, com infraestrutura necessária para atender bem a população e um ambiente adequado para os nossos funcionários, entre médicos, enfermeiros, agentes de saúde, pessoal da limpeza”.

Para as novas instalações, foram investidos R$ 11,6 milhões nas adequações e R$ 1,4 milhão em equipamentos e mobiliários. O investimento de adequações foi feito pela Secretaria Executiva do Programa Mananciais, da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

“A UBS Gaivotas é uma luta de quase 40 anos da população. O espaço vai proporcionar um atendimento melhor para a Zona Sul, que tem 14 novas UBSs na região. Equipamentos novos em lugares que precisavam, além da requalificação dos que já existiam, como a Gaivotas, Jardim Icaraí e Cantinho do Céu. Uma melhora para a qualidade da saúde na região”, frisou o secretário de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

O custeio mensal do equipamento é de R$ 640 mil e a UBS terá a gerência da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Saúde da Família (ASF). Com a mudança, a unidade passa a contar com 81 profissionais: sete médicos generalistas; 30 agentes comunitários de saúde (ACSs); um pediatra; dois cirurgiões dentistas e dois auxiliares; um psicólogo; um fisioterapeuta; um nutricionista; um fonoaudiólogo; um educador físico; um terapeuta ocupacional; cinco enfermeiros, oito auxiliares de enfermagem e dois técnicos de enfermagem; um assistente social; um farmacêutico e dois auxiliares; oito auxiliares técnicos administrativos; um agente de promoção ambiental; e dois vigilantes por 24 horas.

Usuários aprovaram o novo espaço

José Alex de Oliveira Silva, 28 anos, auxiliar de produção, morador do Gaivotas, ressalta que a UBS trouxe mais praticidade. “Agora eu vou fazer uma lavagem no ouvido e passar meu filho mais velho, de 7 anos, o Tom, vai se pesar e tomar vacina da gripe. Ficou muito bom e o atendimento é rápido”.

“É muito bom ter uma UBS perto de casa. Um equipamento muito importante que toda a comunidade precisava”, disse a dona de casa Joyce Almeida, 38 anos.

A manicure Carolina Silva Pires, 27 anos, afirma que é maravilhoso ter uma unidade de saúde perto de casa. “Sou aqui do bairro e já passei por consulta no clínico-geral e o atendimento foi excelente, com pontualidade e comprometimento. Agora vou agendar os exames e retirar os medicamentos na farmácia. O bairro merece essa UBS”, destacou

A unidade passou de sete para 10 consultórios; duas salas de espera; uma sala de classificação de risco; uma sala de saúde da mulher; uma sala de vacina; uma sala de inalação; uma sala de curativo; uma sala de medicação; sala de esterilização; almoxarifado; sala de radiologia; consultório odontológico; três salas administrativas e uma de gerência; farmácia; almoxarifado; banheiros adaptados; expurgo; e duas salas de grupo e reuniões.

“Estamos celebrando hoje um avanço importante. Essa unidade funcionava em dois prédios distintos, os trabalhadores ficavam se dividindo nas duas instalações. Agora com o novo prédio, isso está superado e vamos oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais e uma estrutura mais moderna, acessível e adequada para a população. Essa é uma de tantas outras unidades de saúde que estamos construindo aqui na região. Estamos trazendo mais serviços, mais profissionais, mais assistência para toda população, com mais qualidade. Estamos trabalhando em iniciativas para garantir mais acesso à saúde em toda cidade de São Paulo”, disse Luiz Carlos Zamarco.

A UBS Gaivotas está situada na rua Passagem D, nº 510, na Chácara Gaivotas. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

