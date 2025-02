Prefeitura de SP inicia programa de segurança escolar com presença da GCM

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (5), data do retorno das aulas da capital, o programa de reforço à segurança escolar, que terá a presença de dois agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em unidades de ensino municipais.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a presença dos agentes nas escolas é uma questão importante para a segurança da comunidade.

“Vamos começar em 20 escolas e tenho certeza de que essa ação dará mais segurança a todos. Além disso, a escola tem câmeras ligadas ao nosso Programa Smart Sampa”, destacou o prefeito, ao acompanhar o retorno das atividades escolares na EMEF Padre Serafin Martinez Gutierrez, em Artur Alvim, na Zona Leste. Leia mais aqui.

A ação será iniciada em 20 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), escolhidas levando em conta critérios de vulnerabilidade e registros de ocorrências – tendo como base os dados do Gabinete Integrado de Proteção Escolar, órgão que compila os dados da GCM e do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA). Todas as 13 Diretorias Regionais de Ensino (DREs) foram contempladas com a medida.

A ação estabelece que um profissional da GCM permaneça na unidade escolar durante o período de funcionamento em todos os dias letivos do ano. Além de executar o trabalho de segurança e vigilância patrimonial, os agentes contarão com todo suporte de equipamentos e tecnologia ofertados pela GCM, ação que amplia de forma efetiva as políticas públicas de segurança.

“É um projeto que tem toda a condição de dar uma melhor sensação de segurança não apenas na escola, mas para toda a comunidade”, detalhou o secretário de segurança, Orlando Morando.

Em paralelo à presença física do GCM, a Guarda Civil Municipal desenvolve o Programa de Proteção Escolar, visando a garantia de um ambiente escolar seguro para a construção do conhecimento e das relações pessoais.

Essa proteção é realizada inicialmente pela análise dos índices de vulnerabilidade das Unidades Educacionais de cada região, que é feita entre a Chefia das Inspetorias da GCM e os respectivos Diretores Regionais de Ensino. A partir dessa análise, as escolas recebem o policiamento por meio do sistema de rondas motorizadas, permanência de viaturas em horários e pontos estratégicos, sendo que nas unidades consideradas de maior prioridade há o policiamento fixo.