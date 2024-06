Prefeitura de SP inicia castração de 1.000 animais resgatados nas enchentes do RS

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (3) a castração de mil animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul. O objetivo é fazer a castração no hospital veterinário de campanha ao longo desta quarta semana de atuação da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas chuvas no Estado gaúcho.

A segunda etapa da operação da Cosap no Estado visa o controle reprodutivo dos animais e o preparo para uma possível adoção daqueles que não forem resgatados por seus tutores. A coordenadora da Cosap, Analy Xavier, enfatiza que o atendimento clínico e cirúrgico, que já vinha sendo oferecido no primeiro hospital veterinário de campanha, tem continuidade, enquanto uma segunda tenda ficará dedicada às castrações.

No total, 20 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde trabalham nas duas tendas nesta semana. Desde o início da ação de auxílio no Rio Grande do Sul, no dia 13 de maio, 26 profissionais já atuaram nos hospitais, sendo 24 veterinários.

Na primeira fase da operação da Prefeitura no hospital de campanha, a equipe dedicou-se à vacinação, cadastro (com foto, identificação por microchip e descrição) dos animais abrigados no sistema desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (Dtic) da SMS, além da realização de exames e cirurgias.

De acordo com a Cosap, entre os dias 13 e 27 de maio, a equipe enviada realizou 1.112 consultas e avaliações, 168 raios-X, 209 hemogramas, 544 exames bioquímicos, 122 ultrassonografias e 42 cirurgias.

Plataforma de cadastro dos animais

Até o momento, 1.127 animais já foram cadastrados na plataforma desenvolvida pelo Dtic. Os pets estão alojados em um abrigo na cidade de Canoas, e aguardam o reencontro com seus tutores. Para fazer a busca, basta acessar o link https://cadastroanimais-rs.smsprefeiturasp.com.br.

Segundo Analy, o sistema possibilitou que diversos tutores soubessem da chance de encontrar seus animais nos alojamentos. Além disso, a visualização dos animais no site sensibilizou diversos voluntários a oferecerem lar temporário para os abrigados até o encontro dos respectivos tutores.