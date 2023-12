Prefeitura de SP inaugura creche Monsenhor Jonas Abib na região do Butantã

A Prefeitura de São Paulo inaugurou oficialmente na manhã desta sexta-feira (15) o Centro de Educação Infantil (CEI) Monsenhor Jonas Abib, na região do Butantã. Com capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 3 anos, a unidade já está em funcionamento com total infraestrutura, acessibilidade e segurança após um investimento R$ 5,4 milhões em obras no local.

“Essa é a décima quinta unidade escolar que eu inauguro só esse ano e poder fazer essa inauguração com o nome do Monsenhor Jonas Abib pra mim é de uma alegria enorme e emocionante”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Passado um ano e três dias que o Monsenhor Jonas foi morar ao lado do pai, a gente faz essa homenagem em uma unidade educacional que tem tudo a ver com a história dele”, completou o prefeito que também destacou que na nova creche os alunos irão encontrar uma infraestrutura melhor do que a de muitas unidades particulares e que a cidade de São Paulo tem fila de creche zerada.

Construído pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), o CEI possui dois pavimentos. No térreo, há cozinha, onde serão preparadas cinco refeições por dia, lavanderia, despensa, refeitório, secretaria, almoxarifado, três berçários, copa para bebês, lactário, sanitários (infantil, acessível e para funcionários). Já o piso superior conta com brinquedoteca com varanda, diretoria, sala dos professores, copa, almoxarifado, 6 salas e sanitários (infantil e para uso dos funcionários).

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, comemorou a inauguração de uma unidade escolar e reforçou que nas creches as crianças têm acesso a uma alimentação balanceada, entre outros benefícios. “Garantir creche para as crianças é garantir, sim, o direito de as mães poderem trabalhar, mas é, sobretudo, dar uma melhor oportunidade para essas crianças. A neurociência mostra que do zero aos seis anos é o momento em que o cérebro tem maior plasticidade”, disse.

Assim como as últimas unidades entregues, o CEI está equipado com sistemas sustentáveis em suas instalações, com água de reuso, placas solares para aquecimento da água utilizada nos banheiros e módulos fotovoltaicos para geração de energia. O imóvel também atende todas as normas de acessibilidade, contendo elevador, rampas de acesso, piso tátil, corrimão, sinalização em braile e playground acessível.

Pai de uma das alunas, o líder de logística Lucivaldo Lima, 43 anos, conta que se surpreendeu com a estrutura do equipamento. “A creche conta com uma estrutura muito boa. A gente já conhecia o terreno e nunca imaginou que aqui viraria uma creche maravilhosa como essa. Um ganho muito grande para comunidade”, disse.

Homenagem

O nome do CEI é uma homenagem ao Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova, que morreu ano passado e possui milhares de devotos.

“É uma justa homenagem ao Monsenhor Jonas Abib por todo o seu trabalho social, humanitário e educacional frente à Fundação João Paulo II e todo o trabalho que ele fez na Canção Nova. Ele será uma inspiração para os paulistaninhos que aqui vão estar e se formar”, destacou o secretário Fernando Padula.

Cofundador da Canção Nova, Wellington Silva Jardim, celebrou a iniciativa da Prefeitura de São Paulo. “Ele era um homem da educação genuinamente salesiano. Um homem que pensava na escola, um homem que pensava na criança, um homem que começou com uma sala de aula para 18 pessoas em uma cidade com 35 mil pessoas e hoje a Canção Nova em Cachoeira Paulista conta com uma escola e uma faculdade através da inspiração do padre Jonas Abib”, contou.

“O Jonas antes de tudo era um educador. Ele foi professor antes de ser padre e depois continuou a missão dele. Ele sempre pensava na educação e que o nosso futuro depende das crianças”, apontou a irmã do homenageado, Jorgelina Abib (Tia Lina).