Prefeitura de SP inaugura creche em homenagem ao cartunista Ziraldo na Zona Norte

O prefeito Ricardo Nunes entregou, nesta quarta-feira (3), o Centro de Educação Infantil (CEI) Ziraldo Alves Pinto, na Zona Norte da capital. Com um investimento de R$ 4,9 milhões para sua implantação, a unidade educacional inaugurada durante a ação Prefeitura Presente na Freguesia do Ó/Brasilândia leva o nome do cronista, chargista, desenhista, cartunista e autor Ziraldo Alves Pinto, falecido em 6 de abril deste ano.

“É importante a gente ressaltar sempre, pois é um orgulho para nós: não temos nenhuma criança sem vaga de creche na nossa cidade”, disse o prefeito Ricardo Nunes durante a inauguração. “Nós temos 2,3 milhões de crianças no Brasil que querem uma vaga de creche e não têm. Nenhuma delas mora na cidade de São Paulo”, completou.

A unidade é a 24ª inauguradas na cidade desde 2023, de um total de 45 que serão entregues até o final deste ano. Entre essas 24 novas unidades, são 19 creches, 4 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor Dalmo de Abreu Dallari, que atende crianças de 0 a 5 anos.

“Consegui uma vaga para o meu neto e ele será um dos primeiros atendidos. É uma bênção, pois a creche fica bem ao lado da minha casa”, conta o motorista Marcos Antônio Rodrigues, 56 anos.

Estrutura

A construção do CEI Ziraldo Alves Pinto segue as diretrizes adotadas em todas as obras executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A unidade tem dois pavimentos, em que estão distribuídos a cozinha, lavanderia, despensa, refeitório, lactário, sanitários (infantil, acessível e para funcionários) e salas de múltiplo uso. Uma brinquedoteca, com varanda e solário, e espaços administrativos como diretoria e secretaria integram o equipamento.

O imóvel segue as normas de acessibilidade, com elevador, rampas de acesso, piso tátil, corrimão, sinalização braille e playground acessível, para atender a todos com conforto e segurança. Além disso, está equipado com dispositivos sustentáveis como água de reuso e placas solares, para aquecimento da água utilizada nos banheiros.

“Estamos fazendo mais de mil obras, só com a Secretaria Municipal de Educação, com intervenções, reformas, ampliações, coberturas de quadras e novas escolas como esta CEI, que foi construída com muito carinho para as crianças, que são o nosso futuro”, disse o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.

Currículo da Cidade

Para orientar o trabalho pedagógico das educadoras do CEI, a Secretaria Municipal de Educação (SME) utiliza o “Currículo da Cidade – Educação Infantil”, um documento que traz diretrizes quanto às atividades no dia a dia, experiências que as crianças podem adquirir, estímulos, aprendizagens, desenvolvimento e autonomia.

Além das novas unidades entregues, a Prefeitura segue investindo em políticas públicas para o setor. E pelo quarto ano consecutivo mantém a fila de creche zerada, graças às parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e à ampliação de vagas nas CEIs já existentes, garantindo atendimento de todas as famílias cadastradas.

“Nossa cidade vem se tornando uma referência no atendimento na Educação Infantil. As famílias têm a vaga garantida para seus bebês e crianças, sabem que seus filhos recebem o acompanhamento de profissionais qualificados e têm acesso a refeições nutritivas, além de vivências que estimulam o desenvolvimento motor, físico, socioemocional e muito mais. Esse é um direito fundamental que asseguramos diariamente”, enfatiza o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

Homenagem

O nome da unidade é uma homenagem ao cronista, chargista, desenhista, cartunista e autor Ziraldo Alves Pinto, nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932 e falecido em 6 de abril deste ano. Formado em Direito, foi um dos pioneiros das revistas em quadrinhos no Brasil. Sua história foi marcada pelo lançamento do livro “O Menino Maluquinho”, um dos maiores fenômenos editoriais do país, que venceu o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria infantil.

Em 1969 Ziraldo ganhou o Prêmio Nobel Internacional do Humor e o Prêmio Merghantealler. Suas obras são reconhecidas em todo o mundo.

“Essa homenagem traduz tão bem o desejo do Ziraldo de que a educação chegue a todos no Brasil. Essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo nos honra imensamente”, destaca Márcia Martins, esposa do homenageado.