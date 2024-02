Prefeitura de SP inaugura 93° Núcleo de Convivência de Idoso (NCI) na capital

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), inaugurou oficialmente na tarde da última quinta-feira (8) o 93° Núcleo de Convivência de Idoso (NCI) Tia Dirce. O serviço localizado no bairro de São Mateus, zona leste da capital, possui 120 vagas para atendimento de idosos com 60 anos ou mais, e proporciona a convivência e o fortalecimento de vínculos.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra Jr., fez o descerramento da placa inaugural e comentou a importância do serviço de referência na rede socioassistencial. “Esse é um espaço de interação, de comunhão e de troca. A gente vê a terceira idade como prioridade dessa gestão. E num mundo em que as pessoas vivem cada vez mais, o desafio que temos é criar, através das políticas públicas, garantias para que, quem tanto fez ao longo da vida, tenha dignidade e o respeito que merece”, afirmou.

O serviço de convivência oferta oficinas de dança, ginástica, corte e costura e yoga, além de atividades que estimulam a memória e a capacidade cognitiva dos atendidos, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e com autonomia.

O NCI disponibiliza também atividades socioeducativas e acompanhamento domiciliar. As ações presenciais são planejadas de acordo com as necessidades, interesses e motivações dos idosos, objetivando estimular vivências individuais e a construção de novas histórias, seja em família ou com a comunidade.

Promovendo a convivência e a participação social, o serviço trabalha a quebra do isolamento, o aumento da qualidade de vida e a diminuição do risco de vulnerabilidades sociais e relacionais. O NCI Tia Dirce é administrado pela Organização de Sociedade Civil (OSC) Assistência Social A Colmeia, com repasse mensal de R$ 48.569,87.

Rede Socioassistencial

A rede socioassistencial da Prefeitura conta atualmente com 93 NCIs que totalizam mais de 13 mil vagas. Os serviços são de convivência e fortalecimento de vínculos e têm o objetivo de oferecer proteção social a idosos, com prioridade para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, pessoas oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, pessoas que apresentam vivências de isolamento, violência, apartação, conflitos, abandono, confinamento, preconceito e discriminação por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário, cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.