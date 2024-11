Prefeitura de SP implantará cozinha comunitária no Parque Santo Antônio

O Parque Santo Antônio, na Zona Sul da capital, ganhará uma cozinha comunitária para distribuição de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes durante a inauguração do novo espaço da Central Única das Favelas (CUFA) na região.

“O Parque Santo Antônio é um local que vivi por muito tempo, nas minhas origens e esse trabalho da CUFA é muito importante”, disse o prefeito. “Hoje a gente entrega a ampliação desse espaço e iniciamos a obra da cozinha comunitária”, completou Nunes.

A cozinha será construída na Rua Alexandre Nevski, em uma área pública municipal que funcionará com uma extensão da sede da Cufa, no Clube da Comunidade Parque Santo Antônio.

O programa Rede Cozinha Escola foi criado em agosto de 2023 e faz parcerias com Organizações da Sociedade Civil que recebem recursos para fornecer, no mínimo, 400 refeições prontas diariamente, de segunda a sábado, para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais sobre as ações da Prefeitura de São Paulo focadas na segurança alimentar da população que mais precisa clicando aqui.

Ampliação do espaço da CUFA no Parque Santo Antônio

A sede da CUFA Parque Santo Antônio, na Rua José Rodrigues Maciel, ganhou novas áreas para realização de atividades.

No espaço são desenvolvidas diversas ações de lazer, esportivas (pilates, jiu-jitsu, futebol, entre outras) e sociais com a população local.

Uniforme escolar

A sede da CUFA também conta com uma loja credenciada para o fornecimento do uniforme escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, que podem ser adquiridos com o auxílio disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo.

CUFA

Criada há cerca de 20 anos a partir da união de jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaço para expressarem suas atitudes, questionamentos e vontade de viver, a CUFA é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural.