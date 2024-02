Prefeitura de SP fornece sapatilhas e uniformes aos alunos de balé do Corpo Artístico do Municipal

O prefeito Ricardo Nunes anunciou nesta terça-feira (20) mais uma conquista aos alunos da Escola de Dança de São Paulo: a Prefeitura vai fornecer as sapatilhas e as roupas para a prática da atividade, além de kits de uniformes de verão e inverno para os 340 alunos. A iniciativa é inédita e ocorre pouco tempo após a inauguração do Edifício Sede dos Corpos Artísticos, uma parte essencial da Praça das Artes, dedicado à preparação e atuação dos artistas do Theatro Municipal.

“Estamos dando um avanço importante com esse espaço, do ponto de vista da infraestrutura, mas também do ponto de vista de oferecer essa oportunidade a esses alunos que vêm da periferia e que não tem recursos financeiros de ter os seus equipamentos de fazer o balé”, disse o prefeito Ricardo Nunes ao visitar o local na manhã desta terça. “São Paulo passa para outro patamar.”

De acordo com a diretora de Formação da Fundação Theatro Municipal, Cibeli Moretti, a medida tem objetivo de favorecer a permanência dos bailarinos, já que muitos vêm da periferia e são de famílias de baixa renda.

Os alunos receberão um kit com sapatilhas de dois modelos (meia ponta e ponta) e os collants para a prática de dança, mais os uniformes, com moletom e calça, bermuda, camiseta e casaco. Cada sapatilha custa, em média, R$ 350,00. No total, serão 1.200 kits, com mais de 15 mil peças entregues. “Ainda que o balé seja uma prática cara, esse não pode ser um fator determinante. Se a gente entrega esse serviço público de tanta qualidade, a roupa não pode ser uma barreira para esse aluno chegar aqui. Conseguimos transpor essa barreira, é uma vitória para a fundação. A gente vive um clima de muita felicidade dos pais, que não imaginavam que isso poderia acontecer”, afirma Cibele.

Segundo ela, conseguir a sapatilha era uma demanda recorrente para os pais. “Tínhamos conhecimento de famílias que precisavam fazer vaquinha, rifa, pediam para os funcionários da fundação. Alguns funcionários faziam vaquinha para comprar. Isso impactava muito na possibilidade de um aluno que vem das periferias, porque é um custo para a família”, explica.

Estrutura

O Edifício Sede dos Corpos Artísticos é uma parte essencial da Praça das Artes, dedicado à preparação e atuação dos artistas do Theatro Municipal. A inauguração do edifício de dez andares ocorreu no aniversário de 470 de São Paulo, no dia 25 de janeiro. A entrada do novo prédio manteve a fachada do antigo Cine Cairo, na Rua Formosa.

O Edifício dos Corpos Artísticos oferecerá condições ideais para ensaios, estudos e preparação para as apresentações no palco do Theatro Municipal e para além dele, com as apresentações dos corpos artísticos em palcos de toda a cidade. Abrangendo seis corpos artísticos, incluindo a renomada Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Paulistano, o edifício desempenhará um papel fundamental no aprimoramento da performance dos artistas, contribuindo assim para a difusão da cultura e das artes na cidade.

Mais do que um espaço para os corpos artísticos do Theatro Municipal, a Praça das Artes é um complexo cultural que acolhe música, dança, teatro, exposições e manifestações contemporâneas. A construção é uma solução integradora para os corpos artísticos e administrativos do Theatro, além de ser sede da Escola de Dança e da Escola Municipal de Música de São Paulo. Atualmente, a Praça das Artes oferece uma ampla gama de serviços, incluindo a Sala do Conservatório, Escola Municipal de Música de São Paulo, Escola de Dança de São Paulo, Sala de Exposições, Vão Livre, estacionamento, e escritórios administrativos. O público-alvo inclui crianças e adultos interessados em música erudita, contemporânea e eventos culturais.