Prefeitura de SP entrega revitalização do campo de futebol do Guaraú, no Butantã

O prefeito Ricardo Nunes entregou neste domingo (16) a revitalização do campo de futebol do Guaraú, no Butantã, Zona Oeste da capital. Com investimento de R$ 1,6 milhão, o espaço recebeu uma grande reforma, que começou em novembro de 2023, com a limpeza mecanizada e remoção de materiais do local.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, essa requalificação era uma demanda antiga da população local. “Estamos entregando mais um espaço de qualidade e tenho certeza que a comunidade vai utilizar muito esse campo”, apontou o prefeito destacando que ações como essa estão sendo feitas em todas as regiões da cidade.

Além de receber o gramado sintético, o terreno foi nivelado e ganhou novas traves e alambrado. Também houve o lixamento, acabamento e pintura das muretas, e a instalação de novos portões.

A execução da infraestrutura de iluminação com eletrodutos, envelopamento, cabeamento, quadro de distribuição, caixas de passagem, postes de aço galvanizado e projetores viabilizam a realização de partidas no período noturno.