Prefeitura de SP entrega obras de requalificação e modernização do Terminal Pirituba

O prefeito Ricardo Nunes entregou nesta segunda-feira (10) as obras de requalificação do Terminal Pirituba, na Zona Oeste, que vão beneficiar os 35 mil passageiros que circulam diariamente pelo equipamento. Os usuários terão à disposição banheiros mais modernos, bilheteria completamente revitalizada, um Centro de Operações mais tecnológico, acessibilidade, entre outras melhorias.

As obras foram realizadas pela concessionária SP Terminais Noroeste. Ponto de parada de 37 linhas de ônibus municipais, o Terminal Pirituba é o segundo dos nove terminais sob operação da SP Terminais Noroeste a ter suas obras de revitalização e modernização finalizadas.

Segundo o prefeito, o terminal é um bom exemplo de como as parcerias com a iniciativa privada funcionam. “Temos aqui um terminal de qualidade, que ganhou o selo de Acessibilidade dos banheiros, o monitoramento, além da comodidade para os usuários e para os funcionários. Tem demonstrado que a gente está no caminho certo, uma boa experiência da Prefeitura de São Paulo dentro do contexto das concessões”, destacou o prefeito durante a inauguração.

As intervenções realizadas nos últimos nove meses também trouxeram mais modernidade, nova identidade visual e sensação de aconchego aos usuários, conforme previsto no contrato de concessão do Bloco Noroeste, iniciado em novembro de 2022.

Segurança, comunicação e informação

O Terminal Pirituba recebeu um novo Centro de Controle Operacional (CCO), com sistema de monitoramento por CFTV (circuito fechado de TV) e equipamentos de última geração, que permitem integração com a Secretaria de Segurança Pública. As 16 câmeras que havia no empreendimento foram substituídas e ganharam reforço de outras 57 unidades, totalizando 73 câmeras, entre modelos fixos e speed dome, tornando a operação e a segurança do terminal ainda mais ágeis e eficientes.

No bicicletário, hoje com 156 vagas, foram instaladas câmeras interna e externa, além de vídeo-porteiro controlado diretamente pelo CCO.

A comunicação e informação ao passageiro foram priorizadas com a instalação de 31 novos Painéis de Mensagem Dinâmica (PMVs) nas plataformas, três painéis de informações e seis telões para que seja possível acompanhar, em tempo real, os horários de cada linha, além de outras informações.

Há, ainda, um totem de autoatendimento com acesso ao Portal 156 da Prefeitura, ao lado do novo Balcão de Informações. Também foi instalado um telão de informações junto às novas bilheterias, que permanecem no mesmo local, mas foram totalmente modernizadas. Ganharam nova fachada, além de estarem mais acessíveis.

Sanitários modernos e acessibilidade

Os sanitários passaram por completa revitalização e estão mais modernos, sustentáveis e funcionais. Foram instalados economizadores de água e cisterna para permitir o reuso e evitar o desperdício. Além dos modernizados sanitários masculino e feminino, o terminal também recebeu um Banheiro Família, dedicado aos pais e responsáveis, onde é possível trocar bebês com segurança e higiene, levar as crianças com mais privacidade ou atender as necessidades de pessoas que precisam de cuidados diferenciados.

A aposentada Neusa Gomes de Santana, 73 anos, aprovou a reforma do local. “Está muito boa, eu uso sempre o terminal. O banheiro ficou maravilhoso.”

Os sanitários e vestiários de funcionários, colaboradores e prestadores de serviços também foram reformulados para garantir mais conforto e higiene a quem trabalha no terminal.

O Terminal Pirituba também está mais acessível. A estrutura recebeu novas sinalizações em braile e readequação de rampas de acesso e piso tátil direcional, de acordo com as normas técnicas oficiais. As instalações foram avaliadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura, garantindo o Selo de Acessibilidade Arquitetônica ao empreendimento.

Além das melhorias implementadas no equipamento público, a equipe de atendimento do Terminal Pirituba recebe constantemente treinamentos de atendimento, primeiros socorros e outros para que esteja apta a atender a população com qualidade e segurança, conforme o estipulado pela Prefeitura.

Concessão

O Pirituba está entre os nove terminais concedidos no lote Noroeste, que estão sob responsabilidade da concessionária SPE SP Noroeste S/A e é o segundo a ser revitalizado, depois do Pinheiros, que foi entregue em março. Também estão nesse lote os terminais Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Princesa Isabel, Vila Nova Cachoeirinha e as paradas Eldorado e Clínicas.

No bloco Sul, sob responsabilidade da SPE São Paulo Sul S.A, estão os terminais Santo Amaro, Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim ngela, João Dias, Parelheiros e Varginha.

Pelo período de 30 anos, as empresas vão ser responsáveis pela requalificação dos espaços, além da administração, conservação e manutenção dos terminais. As empresas também têm direito à exploração comercial nos locais.