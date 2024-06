Prefeitura de SP entrega moradias em área recuperada pelo Programa Mananciais, na Zona Sul

O prefeito Ricardo Nunes entregou nesta quinta-feira (20) 16 casas no Jardim da União, na Zona Sul da capital. A região está passando por um processo de urbanização. Para a execução dessas ações a Prefeitura investiu R$ 2,7 milhões na construção das moradias e R$ 20 milhões nos trabalhos de infraestrutura do bairro.

“As famílias que estão recebendo as chaves de suas casas hoje, assim como outras 8 mil famílias que foram tiradas de áreas de risco na cidade. Fizemos a remoção delas e estamos dando unidades habitacionais para que elas vivam com dignidade. E não só a entrega de uma moradia, mas de casas com qualidade: têm mais de 50m², infraestrutura e acessibilidade. Estamos cuidando das pessoas, da área de mananciais, do meio ambiente e da cidade”, enfatizou o prefeito Ricardo Nunes.

A secretária executiva do Programa Mananciais, Maria Teresa Fedeli, destacou que a situação das pessoas residentes no Jardim da União era bastante delicada. “Aqui era só esgoto, terra, as crianças não tinham transporte para ir à escola, não tinha água. O dia que passou o ônibus escolar foi uma alegria, pois é muita dignidade uma criança poder ir para escola sem sujar o seu sapato de barro”, completou.

Residências

As habitações foram implantadas em dois blocos de oito casas: quatro no térreo e quatro no pavimento superior de cada um deles. Os imóveis, de 58 metros quadrados, têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha, quintal e área externa acessível. Duas das 16 moradias foram projetadas para atender idosos com necessidades especiais e contam com banheiro adaptado.

Urbanização

Localizada em uma área de proteção de mananciais, a região está em fase final de regularização fundiária, favorecendo mais de 2 mil pessoas. O processo de urbanização, que beneficia 1.081 famílias, tem previsão de término no fim deste ano.

As intervenções incluem 3.361 metros de redes de água e de esgoto; 3.422 metros de redes de drenagem; 362 metros de canalização de córrego; 470 metros de muros de contenção; 10.295 metros quadrados de pavimentação; 1.107 metros quadrados de áreas de lazer e implantação de parque linear. O perímetro de urbanização envolve áreas de risco geológico classificadas de R1 a R3, com contenção de 780 metros quadrados.

Durante o processo foram concebidos e edificados espaços coletivos voltados para a convivência, prática esportiva e lazer, em estreita colaboração com a comunidade local. Essas instalações permitem que as associações de moradores promovam uma ampla gama de atividades e eventos adequados para todas as idades e ocasiões festivas. Um exemplo é a horta comunitária do bairro, zelada pela associação de moradores, que recentemente recebeu melhorias através do Programa Mananciais.

As benfeitorias incluem cercamento e instalação de gradil, portão, doação de sementes e ferramentas, incentivando a produção e o consumo de alimentos pelos moradores locais.