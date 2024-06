Prefeitura de SP entrega milhares de óculos para alunos da rede municipal e combate a evasão escolar

O Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia, da Prefeitura de São Paulo, beneficiou mais de 42 mil crianças e adolescentes da rede municipal de ensino entre novembro de 2023 e maio deste ano. O número é mais que o dobro do total de atendimentos realizados pelo programa anterior, que chegou a 20,8 mil pessoas em seis anos. A quantidade de óculos entregues aumentou de 2,9 mil para 8,1 mil em apenas sete meses da nova iniciativa, ou quase 45 óculos por dia.

Com investimento de R$ 30 milhões, até 2025, a Prefeitura vai realizar avaliação oftalmológica em 423 mil estudantes do Ensino Fundamental de 562 unidades educacionais da Rede Municipal. A meta é que todos os estudantes com idade entre 6 e 17 anos matriculados na rede passem pela avaliação até o fim do ano que vem.

Assim, a iniciativa também deve superar o primeiro programa de atendimento oftalmológico para estudantes, o Visão de Futuro. Entre 2014 e 2019, a parceria entre a Secretarias Municipal de Educação e de Saúde com o governo do Estado atendeu 66,6 mil crianças e adolescentes e entregou 16,6 mil óculos.

O objetivo do programa é melhorar o desempenho escolar e evitar a evasão decorrente de diagnóstico oftalmológico tardio. De acordo com um levantamento do programa Alfabetização Solidária, a deficiência visual é responsável pela evasão escolar de 22,9% dos estudantes de ensino fundamental no País.

Até maio, dos 42 mil alunos avaliados nas escolas, 11.231, cerca de 26%, apresentaram alguma alteração visual e precisaram de uma consulta oftalmológica com exames de superfície ocular, avaliação do fundo do olho, exame de biomicroscopia ocular e exame de refração. Da consulta, 8.118 precisaram de óculos.

“Muitas vezes o aluno descobre tardiamente a necessidade de usar óculos, o que atrasa seu desenvolvimento escolar e o desestimula a participar das atividades e aprender. Com esta parceria podemos diminuir a possibilidade desse cenário. A saúde ocular é fundamental no processo de aprendizagem”, afirma o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

“Permitir um diagnóstico precoce e assertivo também ajuda a combater a evasão escolar e garantir todas as condições necessárias para o pleno desenvolvimento dos nossos estudantes. É a integração de políticas públicas que faz a diferença para as famílias”, diz o secretário.

O atendimento é feito por uma equipe de três auxiliares, um auxiliar de enfermagem e um tecnólogo oftálmico. No dia do atendimento, os estudantes fazem exames para a avaliação da saúde ocular. Os que apresentam patologias são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde, para atendimento especializado.

“O propósito da parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde com a Secretaria Municipal de Educação é levar estrutura de avaliação oftalmológica e para disponibilizar óculos quando necessário para mais de 560 unidades escolares da rede municipal, por meio do programa Avança Saúde Oftalmológico”, afirma o Secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

“O objetivo da oferta do exame de acuidade visual é combater a evasão escolar e proporcionar a efetiva alfabetização das crianças e adolescentes paulistanos. Além dos óculos, os casos que precisem de acompanhamento serão encaminhados para a Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência da casa do aluno“, diz Zamarco.