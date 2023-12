Prefeitura de SP entrega mais de 900 metros de faixa exclusiva para ônibus

A Prefeitura de São Paulo entregou cerca de 970 metros de faixa exclusiva de ônibus, neste sábado (2), na Rua São Caetano, no Centro, e na Av. dos Tajurás, na Zona Oeste. As novas faixas têm o objetivo de melhorar a fluidez dos coletivos na região. A estimativa é de que cerca de 36 mil passageiros sejam beneficiados por dia com os ganhos no tempo de viagem.

A nova faixa exclusiva da Rua São Caetano foi implantada entre a Rua da Cantareira e a Av. do Estado, na região da Luz, no Centro Histórico. Pelo trecho trafegam 8 linhas de ônibus.

A Av. dos Tajurás ganha faixas exclusivas em ambos os sentidos. No sentido bairro, entre a Praça Deputado Dario de Barros e Rua Taques Alvim, e no sentido centro, entre a Av. Engenheiro Oscar Americano e a Pça. Deputado Dario de Barros, na Cidade Jardim, Zona Oeste. O trecho é atendido por 11 linhas municipais.

A medida é implantada pelas secretarias de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), pela São Paulo Transporte (SPTrans) e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A iniciativa faz parte do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que prevê um total de 50 km de faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024. Desde 2021, foram implantados 48 km de faixas exclusivas de ônibus na cidade de São Paulo, ou seja, 96% do total previsto.