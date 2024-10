Prefeitura de SP entrega duas novas unidades básicas de saúde na zona leste

A zona leste recebeu duas Unidades Básicas de Saúde este mês: no dia 3, a região recebeu novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim da Conquista II, no distrito Iguatemi, e na última sexta-feira (25), foi inaugurada a nova UBS Parque das Flores, na região de São Mateus. Com investimento superior a R$ 22,6 milhões, os dois equipamentos, que funcionam no modelo Estratégia Saúde da Família (ESF). reúnem diversos serviços para a população e beneficiarão os 475 mil habitantes da região. As unidades oferecerão acolhimento, ações de prevenção e promoção à saúde; Agenda Fácil; atendimento para criança, adolescente, adulto e idoso; coleta de exames laboratoriais; consultas médicas, odontológicas e compartilhadas com equipe multiprofissional; curativo; dispensação de insumos e medicamentos, além das atividades dos agentes comunitários de saúde (ACSs), com visitas e consultas domiciliares.

A UBS Parque das Flores, gerenciada pela Organização Social de Saúde (OSS) Fundação do ABC, contará com cinco equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), além da oferta de atendimento de saúde bucal com três equipes, psicologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e psiquiatria (telemedicina). A unidade tem capacidade para realizar 9.400 atendimentos ao mês e terá 85 colaboradores para atender esta demanda: 25 ACSs, 12 auxiliares de enfermagem, seis enfermeiros, cinco médicos generalistas, um médico ginecologista, um médico psiquiatra (telemedicina), três auxiliares em saúde bucal, três cirurgiões dentista, um assistente social, um educador físico, dois farmacêuticos, três técnicos em farmácia, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um psicólogo, um agente de promoção ambiental (APA), entre outros.

A estrutura física conta com consultório odontológico com três boxes com uma cadeira cada, cinco consultórios, uma sala de consultório digital, elevador, sala Nossos Idosos, Sala de ginecologia, farmácia, raio-X odontológico, sala de ACSs, sala de atendimento multiprofissional, sala de curativo, sala de emergência, sala de medicação, sala de vacina, sala de saúde da mulher, sanitários com acessibilidade, entre outras.

Já a UBS Jardim Conquista II passou por adequação do espaço físico, ampliando a capacidade de atendimento e aumentando em 38% os números de profissionais. Com isso, a previsão é que a unidade faça cerca de 6,9 mil atendimentos por mês. Entre as melhorias, estão o aumento no número de equipes de ESF, que passara de quatro para cinco equipes; atendimento psiquiátrico via telemedicina, ampliação do serviço de saúde bucal, indo de uma equipe para três e uma equipe multiprofissional exclusiva, com isso, o quadro de RH da unidade salta de 63 para 87 profissionais.

Foram investidos R$ 11.638.743,56 em adequação ou construção, equipamentos e mobiliários. Os recursos são do programa Avança Saúde SP. O custeio mensal é de R$ 961.717,09 e a UBS terá a gerência da Organização Social de Saúde (OSS) Fundação do ABC (UFABC).

Rede assistencial na região

O território da STS São Mateus conta com 43 serviços de saúde, entre eles estão 18 UBSs, cinco Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs; três Centro de Atenção Psicossocial (Caps), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro Especializado em Reabilitação (CER), um Serviço de Atenção Especializada (SAE) em IST/Aids, um Hospital Dia (HD) 24 horas, um Pronto Atendimento (PA), uma Unidade de Referência à Saúde do Idoso (Ursi), um Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics), uma Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) e outros.