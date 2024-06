Prefeitura de SP entrega 373 Termos de Vinculação aos futuros moradores do Mix Morumbi

A Prefeitura de São Paulo entregou neste sábado (15) o Termo de Vinculação do Programa Pode Entrar Aquisição para 373 munícipes, selecionados para o empreendimento Mix Morumbi, na Zona Sul.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, 80% dos beneficiados com o termo são pessoas que hoje estão no auxílio aluguel. “São pessoas que estavam em áreas de risco e saíram. Pessoas que estão dentro das 21 mil famílias do auxílio aluguel. Os outros 20% são da fila da COHAB. São pessoas que realmente precisam e que estão vendo o seu sonho ser realizado”, contou Nunes. “Nós estamos fazendo muitas coisas positivas e concretas na área da habitação. É o maior programa habitacional da história da cidade”, completou o prefeito.

O Termo de Vinculação é um instrumento que informa ao munícipe que ele foi pré-selecionado para o empreendimento e que deverá apresentar a documentação necessária para a comprovação dos requisitos do programa. Após a análise, as famílias aptas serão contatadas para a assinatura do contrato.

“Quando encomendou esse programa habitacional, o prefeito Ricardo Nunes queria que nós atendêssemos as pessoas que mais precisam, com mais tempo de espera e aquelas pessoas que estão no auxílio aluguel”, disse o diretor-presidente da COHAB, João Cury, apontando que mais de 60% da obra do empreendimento já está pronta. “Não são 373 unidades só. Por trás dessas unidades nós estamos falando de 373 famílias, 373 histórias de vida”, complementou.

Uma dessas histórias é a do senhor Ênio da Silva, que se inscreveu na fila habitacional da cidade de São Paulo em 1974 e agora foi contemplado após 50 anos de espera. “Sempre tive perseverança e mantive o meu cadastro atualizado. Vários prefeitos se passaram e, agora, com o Ricardo Nunes, chegou a minha vez”, conta o pastor que não vê a hora de receber a chave do apartamento onde irá morar com a esposa e os filhos.



A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) e da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). A previsão é que as unidades habitacionais sejam entregues no início de 2025.



“São 373 famílias que agora podem se sentir seguras e dizer que já tem um endereço para morar”, destacou o secretário municipal de Habitação, Milton Vieira.



Mix Morumbi



O Mix Morumbi é um empreendimento habitacional composto por 373 unidades residenciais autônomas e estacionamento com 33 vagas. Situado na Rua Vieira Dias, 246, tem duas torres, cada uma com dois subsolos, térreo, 15 pavimentos e três poços de elevadores. As unidades residenciais têm sala, cozinha, área de serviço, dois dormitórios e um banheiro. A área privativa de cada apartamento tem entre 35m² e 51m², com pequenas variações de acordo com a disposição interna.



O empreendimento oferece diversos espaços de lazer para os moradores, como playground, áreas fitness e de coworking, salão de jogos, de festas e brinquedoteca. O investimento total no Mix Morumbi é de R$ 78,3 milhões.



Pode Entrar Aquisição



O Programa Pode Entrar Aquisição é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que visa facilitar o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda. O programa prevê a compra de unidades habitacionais de empreendimentos já construídos ou em construção no mercado imobiliário, e a posterior venda para as famílias beneficiárias por meio de financiamento habitacional.



Atualmente, o programa conta com 10.018 unidades habitacionais contratadas e 10.151 aptas a contratar.