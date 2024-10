Prefeitura de SP e Universidade Anhembi Morumbi lançam Guia Identidade Gastronômica Paulistana – Centro

O Observatório da Gastronomia, colegiado vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, em conjunto com a Universidade Anhembi Morumbi, lançou nesta quarta-feira, 16 de outubro, o Guia Identidade Gastronômica Paulistana – Centro – volume 1. O e-book tem o objetivo de mapear e evidenciar a rica diversidade gastronômica da Capital, unindo os principais e mais tradicionais e contemporâneos estabelecimentos do segmento na região central da cidade em um só material, que apresenta aos leitores diferentes alternativas de bares e restaurantes.

O material, que também contou com o apoio das principais entidades do setor em seu desenvolvimento, abrange as regiões da Sé, República, Bela Vista e Liberdade, é o primeiro de uma série de volumes planejados pelo Projeto Identidade Gastronômica Paulistana. Elaborado com base em entrevistas e pesquisas realizadas por alunos de diversos cursos, como gastronomia, turismo, arquitetura e nutrição, o e-book apresenta cerca de 70 estabelecimentos que se destacam pela relevância e autenticidade. A seleção inclui restaurantes, confeitarias, pastelarias cafeterias, empórios, padarias, sorveterias e bares, cada um deles escolhido por representar um diferencial gastronômico e cultural em suas respectivas áreas.

O objetivo principal do guia é proporcionar uma experiência única para toda a sociedade ressaltando os locais que ajudam a definir a identidade culinária da cidade. “O Guia Identidade Gastronômica Paulistana é uma iniciativa que reconhece e valoriza os atores essenciais não apenas para a economia local, mas também para a memória e história cultural de São Paulo”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente. “Além disso, o material serve como um norteador para apresentar aos visitantes tudo que há de melhor para se comer e beber na nossa cidade”, finalizou.

Além de destacar a riqueza e a pluralidade das culturas alimentares presentes na região central, o guia serve como uma importante ferramenta para a preservação da história culinária da cidade. O lançamento também inaugura uma nova etapa para o projeto, que já está expandindo suas pesquisas para os bairros do Bom Retiro e da Mooca, áreas que serão exploradas na segunda edição do e-book.

“Este projeto auxiliará os estabelecimentos de alimentação a ganhar destaque e impulsionará o turismo gastronômico, enriquecendo a economia local”, enfatiza Leonardo Ramos, diretor da Abrasel-SP.

“O projeto representa uma oportunidade única para a gastronomia paulistana e para os alunos e entidades participantes. Ao mapear e revelar as múltiplas culturas alimentares que compõem a cidade, estamos contribuindo significativamente para a preservação e celebração das tradições culinárias locais”, destaca Rodrigo Alves, diretor da Associação Nacional de Restaurantes (ANR). “Além disso, explorar a identidade cultural única que emerge dos bairros históricos de São Paulo, é uma alavanca que fomenta o turismo gastronômico e cria uma perspectiva muito positiva para o futuro do setor de alimentação”.

O e-book é gratuito e pode ser acessado clicando aqui .

Projeto Identidade Gastronômica Paulistana: Mapeando e Celebrando a Diversidade Culinária

O Projeto Identidade Gastronômica Paulistana, iniciado em 2023, é fruto de uma parceria entre o Observatório da Gastronomia da Cidade de São Paulo, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a Universidade Anhembi Morumbi, integrante do Ecossistema Ânima. O projeto mapeia, por regiões, os elementos que compõem a identidade gastronômica de São Paulo, com o propósito de reunir informações sobre estabelecimentos que, além de suas contribuições econômicas, são símbolos culturais e históricos para a cidade.

A primeira fase do projeto culminou em novembro de 2023, durante o 1º Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana, realizado no Campus Mooca da Universidade Anhembi Morumbi, com a presença de alunos, professores, empresários do setor e membros do Observatório da Gastronomia. No evento, foram debatidos os desafios e oportunidades para a gastronomia e o turismo gastronômico paulistano, com ênfase na preservação das tradições culinárias dos bairros do Centro.

Dando continuidade ao sucesso do primeiro simpósio, o projeto iniciou uma nova fase de pesquisa e desenvolvimento, com foco nos bairros do Bom Retiro, Mooca e Tatuapé, que foi apresentada no II Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana, realizado no dia 26 de junho de 2024, no Campus Mooca.

“O projeto é um marco na valorização da diversidade culinária dos bairros históricos de São Paulo, unindo o Observatório da Gastronomia e a Universidade Anhembi Morumbi para mapear e celebrar as diversas culturas alimentares da cidade”, destaca Sênia Bastos, professora na Universidade e responsável acadêmica pelo projeto.

A parceria com entidades representativas, como a Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), ANR (Associação Nacional de Restaurantes), ABGJ (Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa), ABC (Associação Brasileira dos Coreanos), CCCB (Centro Cultural Coreano no Brasil), Associação de Restauradores Gastronômicos da Américas no Brasil – Aregala e CONSCRE (Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades, Raízes e Culturas Estrangeiras), cada uma desempenhando um papel crucial na seleção dos estabelecimentos participantes, reforçando o comprometimento do projeto em criar uma visão abrangente e diversificada da gastronomia paulistana.

O Projeto Identidade Gastronômica Paulistana prevê ainda a criação de roteiros gastronômicos, festivais, um selo e atividades educativas, consolidando-se como uma plataforma essencial para o reconhecimento e a preservação das tradições e inovações culinárias de São Paulo.

Sobre o Observatório da Gastronomia

O Observatório da Gastronomia da Cidade de São Paulo trabalha em estreita colaboração com todos os segmentos da cadeia do alimento, visando fortalecer aspectos como economia, cultura, segurança alimentar, turismo gastronômico e sustentabilidade.

Este colegiado estabelece parcerias em diversos níveis e busca posicionar São Paulo como uma capital global da gastronomia, utilizando comitês temáticos para gerar soluções relevantes e inovadoras. Entre as realizações do Observatório da Gastronomia constam o projeto Identidade Gastronômica Paulistana e o Prêmio de Gastronomia Social, cuja primeira edição aconteceu em 2023.