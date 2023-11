Prefeitura de SP distribui 400 mil cestas básicas para famílias de estudantes da rede municipal

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), distribui a partir desta segunda-feira (27), cerca de 400 mil cestas básicas para famílias de estudantes cadastrados no CadÚnico, que identifica famílias de baixa renda de todo o Brasil.

O objetivo da ação é garantir a segurança alimentar dos estudantes durante o período de recesso escolar, que se inicia em 22 de dezembro. A cesta é composta com alimentos não perecíveis básicos, como arroz, feijão, extrato de tomate, farinha de milho, leite em pó, macarrão, óleo, sal e sardinha em lata. São aproximadamente 12 quilos de alimentos. O investimento é de R$46,3 milhões

Por dia, a Secretaria Municipal de Educação, distribui 2,3 milhões de refeições na merenda escolar para mais de 1 milhão de estudantes. De forma ininterrupta, alunos da rede municipal de ensino recebem de segunda a sexta a merenda que já chegou a ser premiada por conta de seu valor nutricional.

Atenta às necessidades nutricionais dos alunos, a Prefeitura conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão. O cardápio é variado, nutritivo e saboroso, formulado prioritariamente com itens orgânicos, da agricultura familiar. A banana, o arroz, o suco de uva integral e as hortaliças são comprados de produtores locais da capital. Os demais ingredientes são fornecidos por empresas que atendem toda a rede escolar.

O cardápio prioriza a oferta de alimentos in natura e minimamente processados, de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Recreio nas Férias

A Prefeitura de São Paulo realiza o Recreio nas Férias, que acontece de 8 a 26 de janeiro, período de recesso escolar, e atende bebês e crianças de 0 a 14 anos com atividades de esporte, cultura, lazer, recreação, passeios e muito mais. Serão 64 polos participantes, sendo 56 CEUs, 3 EMEFs e 3 CECIs (Centros de Educação e Cultura Indígena). Os bebês até 3 anos serão atendidos nos CEIs localizados dentro e fora dos espaços dos CEUs.

A programação acontece das 9h às 16h para as crianças a partir de 4 anos e serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos o atendimento permanecerá em seu período integral, das 7h às 17h, e serão cinco refeições. A expectativa é atender aproximadamente 18 mil bebês, crianças e adolescentes.

A inscrição pode ser feita em qualquer unidade educacional da rede municipal. Basta levar comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento da criança e do responsável. Podem se inscrever também crianças a partir de 4 anos que não estão matriculadas na rede.