Prefeitura de SP desenvolve programa de assistência a idosos

Os idosos com dificuldade para realizar atividades cotidianas ou com problemas de saúde podem contar com os profissionais do Programa Acompanhante de Idosos (PAI), desenvolvido pela Prefeitura e que objetiva promover assistência integral à saúde deste público.

O PAI conta com 51 equipes na cidade de São Paulo, compostas por assistente social, enfermeiro, médico, acompanhantes, motorista e profissional administrativo. Ao todo, 6.100 idosos são acompanhados pelo programa.

Para participar, a pessoa deve ter mais de 60 anos, cadastro na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, ter sido submetida a avaliação e apresentar os critérios de inclusão específicos do programa.

O PAI disponibiliza atendimento domiciliar com a prestação de serviços por equipe técnica e acompanhantes, para apoio e suporte nas atividades e necessidades diárias.

O programa atende as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre envelhecimento saudável e é reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma experiência exitosa.

Além disso, está em consonância com a Organização das Nações Unidas (ONU), que estabeleceu, em 2020, a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030).

Trata-se de uma iniciativa global que reúne os esforços dos governos, da sociedade civil, das agências internacionais, das equipes profissionais, da academia, dos meios de comunicação social e do setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e comunidades.

Nas Américas, é a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) que lidera essa agenda, para fornecer informações baseadas em evidências sobre a situação da saúde e bem-estar das pessoas idosas.

Evento

A Prefeitura apresentou o programa, em outubro, no evento “Década do envelhecimento saudável: o Brasil que temos e os aportes necessários para avançarmos no Brasil que queremos”, na sede da Opas/OMS, em Brasília.

O evento buscou contribuir com o fortalecimento da Década de Envelhecimento Saudável no Brasil por meio da divulgação de dados sobre o envelhecimento no país e da promoção de debates com gestores, pesquisadores e representantes da sociedade civil.

A participação foi por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e aconteceu no painel “Estratégias integradas de cuidado e envelhecimento”.

Na ocasião, foram apresentadas as ações promovidas dentro do programa PAI para as pessoas idosas com dificuldade de acesso ao sistema de saúde e com isolamento ou exclusão social devido à insuficiência de suporte familiar ou social.