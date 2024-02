Prefeitura de SP dará até R$ 108 mil para incentivar projetos culturais de jovens da periferia

Com a proposta de promover a inclusão cultural, estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística a Prefeitura de São Paulo oferece bolsas no total de quase R$ 6,5 milhões para jovens e adultos de periferia que se inscreverem na 20ª edição do VAI (Valorização de Iniciativas Culturais). As duas modalidades do programa, VAI 1 e VAI 2, estarão abertas para inscrições.

VAI 1

Direcionado para coletivos jovens de baixa renda do município de São Paulo, para concorrer ao apoio financeiro do VAI 1 é imprescindível que o proponente tenha mais de 18 anos de idade e comprove residência na cidade de São Paulo há, no mínimo, 2 (dois) anos. Assim vai receber uma bolsa da Prefeitura de até R$ 54.037,70 conforme o plano de trabalho aprovado.

VAI 2

O VAI 2 é para grupos e coletivos compostos por jovens ou adultos de baixa renda, que tenham histórico de, no mínimo, dois anos de atuação também no município de SP, a bolsa oferecida é de R$ 108.075,39.

As propostas apresentadas para o edital podem ser vinculadas a quaisquer linguagens artísticas e as humanidades ou a temas relevantes para o desenvolvimento cultural e a formação para a cidadania cultural na capital, o projeto deve ser apresentado em nome de um coletivo.

Inscrições começaram no dia 01/02/2024 e seguem até às 18 horas de 04/03/2024. Só serão admitidas as inscrições realizadas através do link: http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/capac/

A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará um manual de inscrição da plataforma através do link: http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/manual/capac/