Prefeitura de SP dá ordem de início para construção de dois conjuntos habitacionais na Zona Norte

O prefeito Ricardo Nunes deu ordem de início para a construção de dois empreendimentos de habitação popular na Zona Norte nesta terça-feira (2), dentro do Programa Pode Entrar. Juntos, os condomínios Fernão Dias – Terrena Vila Maria –, no Jardim Julieta, na Vila Guilherme; e Sonda B, na esquina da Av. Sanatório com a Rodovia Fernão Dias, terão 1.426 apartamentos.

“Só do Pode Entrar Entidades assinamos 14 mil unidades; na PPP da Habitação são mais de 22 mil unidades habitacionais; no Pode Entrar Aquisição são mais 10 mil em construção e estamos contratando mais 10 mil”, disse o prefeito, na cerimônia de assinatura da ordem de início. “Foram mais de 10 mil chaves entregues, bastante coisa, mas ainda assim é preciso fazer bastante, tendo em vista o tempo que ficamos sem investimentos na política de habitação.”

O diretor-presidente da Cohab, João Cury, explicou que a PPP (Parceria Público-Privada) é uma parceria que a Prefeitura fez com as concessionárias e empresas para a construção de 22.500 unidades habitacionais, muitas delas já estão em obras. “E hoje começamos 1.246 unidades nessa região para as pessoas que já são daqui e que há tanto tempo esperam a oportunidade da casa própria em apartamentos, que já virão com geladeira, fogão e chuveiro, além de atender uma entidade que aguarda há mais de 30 anos oferecendo atendimento, com 180 apartamentos para reduzirmos essa demanda de tanta gente na fila de espera”, disse Cury.

Somente o empreendimento Fernão Dias – Terrena Vila Maria vai atender 1.246 famílias. Serão dois conjuntos de prédios, com 744 e 502 unidades habitacionais, respectivamente, e investimento de R$ 224 milhões pelo Programa Pode Entrar Parcerias.

Além das moradias, o empreendimento também proporcionará espaços de lazer e convivência. Os moradores terão acesso a uma academia, brinquedoteca, dois salões de festa e um playground.

No caso do empreendimento Sonda B, a obra será viabilizada por meio do Pode Entrar Entidades, e terá 180 unidades habitacionais para atender à demanda da Associação dos Sem-terra da Zona Norte. A Prefeitura liberou recursos para a construção de 10 mil unidades para entidades de moradia por meio dessa modalidade.

Dados de Habitação

Desde 2021, foram entregues 10.172 unidades habitacionais, e outras 25.872 novas moradias estão em construção (incluindo as do programa “Pode Entrar”). Além disso, mais 25 mil unidades estão prestes a iniciar as obras, reforçando o compromisso da administração municipal em reduzir o déficit habitacional e proporcionar moradia digna para as famílias de baixa renda.

Pode Entrar

O Programa de Metas da gestão 2021/2024 prevê a provisão de 49 mil moradias. De 2021 até o momento, 10.332 unidades habitacionais já foram entregues à população da capital pela Prefeitura, 17.274 unidades estão em construção, 33.105 foram contratadas e outras 54 mil moradias estão em processo de contratação, totalizando mais de 100 mil unidades a serem viabilizadas.

O Pode Entrar, maior programa habitacional já lançado no município, conta com recursos exclusivos da Prefeitura de São Paulo e institui importantes ferramentas com o objetivo de ampliar a produção de moradias e combater o déficit habitacional na cidade.

Além da implantação de unidades habitacionais, o Pode Entrar Parcerias tem como característica o desenvolvimento urbanístico da cidade, promovendo a aproximação entre moradia, serviços e emprego, com residências próximas a corredores de transporte público.

O programa se subdivide em cinco modalidades: Entidades, Aquisições, Melhorias, Parcerias (PPP) e Carta de Crédito.

Entidades – O município arca com os investimentos enquanto a entidade/empresa selecionada se responsabiliza pelo licenciamento e a execução do projeto. Mais de 4.350 novas moradias já estão em construção.

Aquisições – A Prefeitura poderá realizar a compra de unidades habitacionais da iniciativa privada, com aquisições em grande quantidade e em um curto período, possibilitando maior celeridade no atendimento das demandas habitacionais.

Melhorias – Os imóveis são reformados e requalificados, diminuindo a inadequação de domicílios e garantindo às famílias melhores condições de habitação.

Parcerias Público-Privadas (PPP) – Além da construção de unidades habitacionais, o Pode Entrar Parcerias Público-Privadas proporciona o desenvolvimento urbanístico integrado da cidade aproximando moradia, serviços e emprego. A modalidade propicia a contratação de 22.574 novas moradias.