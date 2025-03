Prefeitura de SP cria mais nove pontos para táxis da categoria Acessível

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes (SMT) e do Departamento de Transportes Públicos (DTP), estabeleceu a criação de 9 novos pontos de táxi para a categoria Acessível. Com a medida, publicada em 9 portarias no Diário Oficial da Cidade desta quinta-feira (06/03), a quantidade de pontos para táxis Acessíveis na cidade será ampliada em 70%, passando dos atuais 13 para 22.

Dentre os novos pontos criados, quatro são na Zona Leste, que ainda não contava com pontos de táxi voltados para o público PCD. A região Central, hoje com dois pontos para os táxis da categoria, terá dois a mais, totalizando quatro. A Zona Oeste, atualmente com quatro pontos exclusivos para táxis da modalidade, receberá dois novos pontos, chegando a um total de seis. A Zona Sul passará dos atuais quatro pontos para Táxi Acessível para cinco. E a Zona Norte seguirá com três pontos de táxi para esse segmento. Veja a relação de novos pontos e seus endereços na planilha abaixo.

Após a criação dos pontos com a publicação das portarias, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará a implantação dos pontos, por meio da sinalização horizontal e vertical. São pontos exclusivos para a categoria Acessível, ou seja, qualquer táxi Acessível poderá utilizá-los.