Prefeitura de SP considera a inflação e propõe reajuste salarial de 2,16% aos servidores municipais

A Prefeitura de São Paulo apresentou aos servidores municipais a proposta de reajuste salarial de 2,16% durante reunião com as entidades representativas dos funcionários públicos nesta quinta-feira (7). O reajuste considera a inflação medida pelo índice IPC-Fipe, para período maio/23 a fevereiro/24 e inclui também o vale-alimentação e o auxílio-refeição. A proposta será enviada para votação na Câmara Municipal nos próximos dias.

Durante as negociações todas as entidades reconheceram os avanços nas ações de valorização do funcionalismo público municipal.

Como mais uma medida de valorização do funcionalismo, a Prefeitura propõe que o reajuste seja linear para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, repetindo o que foi feito no ano passado, rompendo o longo ciclo de revisão de 0,01%, que vinha sendo praticado há pelo menos 25 anos.

A proposta contempla acréscimo de 3,62% no piso salarial dos professores, mantendo-o acima do piso nacional estipulado pelo Ministério da Educação, e vai beneficiar mais de 34 mil servidores ativos e inativos. Também propõe a antecipação da data de pagamento do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE) destinado à área da educação.

A iniciativa destaca o compromisso da Administração na valorização dos servidores, em continuidade aos acréscimos concedidos entre 2021 e 2023, que já somavam mais de R$ 5 bilhões no período.