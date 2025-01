Prefeitura de SP conclui primeira fase de obras no Terminal Itaquera

Na última quinta-feira (9), o prefeito Ricardo Nunes inaugurou a primeira fase das obras do Terminal Itaquera, localizado na Zona Leste de São Paulo. A iniciativa faz parte de um projeto maior que visa aprimorar o sistema de transporte público da região, que atualmente atende a cerca de 430 mil pessoas diariamente.

A entrega da nova passarela, que conecta o terminal ao metrô, à CPTM, ao Poupatempo e ao Shopping Itaquera, é um dos principais destaques da fase inicial do projeto. Segundo Nunes, a ampliação do terminal é uma resposta às necessidades de mobilidade enfrentadas por aproximadamente 35 mil passageiros que utilizam o espaço diariamente. “Com as novas intervenções, esperamos melhorar significativamente o fluxo no local”, afirmou o prefeito.

A infraestrutura do terminal agora conta com melhorias substanciais, incluindo duas escadas rolantes, uma escada fixa e um elevador. Essas adições visam garantir acessibilidade e maior conforto para os usuários.

O Terminal Satélite de Itaquera também está em fase de construção e promete gerar aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos durante seu desenvolvimento. O novo terminal terá capacidade para atender até 52 mil passageiros diariamente, um aumento considerável em relação à capacidade atual. “A previsão é que a obra seja finalizada em janeiro do próximo ano, trazendo 11 novas linhas de ônibus que vão integrar ainda mais o transporte coletivo com as opções de metrô e CPTM”, destacou Nunes.

Além das melhorias no atendimento ao passageiro, o novo terminal contará com aproximadamente 500 vagas para veículos, incluindo carros e motos, e doze elevadores panorâmicos. O prefeito descreveu o projeto como uma obra arquitetônica significativa para Itaquera, que proporcionará um sistema de transporte mais funcional e de qualidade superior tanto para os usuários quanto para os motoristas que atuam no local.

O futuro Terminal Itaquera será construído em uma área total de 36 mil m², adjacente ao terminal existente. Ele incluirá novas linhas de ônibus e uma estrutura projetada para promover a integração multimodal com a Linha 3 – Vermelha do Metrô (Corinthians/Itaquera) e a Linha 11 – Coral da CPTM.

O projeto abrange três pavimentos, incluindo dois subsolos destinados ao estacionamento, que oferecerão 463 vagas para automóveis e 98 para motos. Além disso, novas plataformas para embarque e desembarque serão instaladas, assim como salas operacionais, serviços de vigilância e informação, guichês de bilheteiras e instalações acessíveis com rampas e elevadores panorâmicos.

A expectativa é que as obras não apenas modernizem o espaço físico do terminal mas também promovam uma melhoria significativa na mobilidade urbana da Zona Leste, proporcionando aos usuários um ambiente mais ágil e confortável para suas necessidades diárias.