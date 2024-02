Prefeitura de SP chega a 20 unidades de educação entregues desde 2023

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou, neste sábado (17), a 20ª unidade escolar desde 2023, das 45 que serão entregues até o fim do ano. Com capacidade para atender cerca de 180 bebês e crianças de 0 a 3 anos, o Centro de Educação Infantil (CEI) Bispo Roger Douglas Bird, na região de Cidade Ademar, na Zona Sul, possui infraestrutura completa de acessibilidade, incluindo elevador, rampas de acesso, piso tátil, corrimão, sinalização braille e playground acessível.

“Estamos felizes em entregar esse prédio. Vocês verão que tudo o que foi feito aqui é da melhor qualidade. Nosso objetivo é dar oportunidades para toda essa comunidade”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes. “Pelo quarto ano, temos vaga de creche garantida para todas as crianças, incluindo desta região muito carente, em que 180 crianças terão um grande atendimento, tanto do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista nutricional, com 5 refeições, e muito carinho. Vamos contribuir para que possam ser crianças que terão muita oportunidade”, destacou o prefeito.

Em 2023, foram inauguradas 15 unidades de Educação Infantil, sendo 12 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 3 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), localizadas nas regiões de Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Guaianases, São Mateus, Jaçanã/Tremembé, Santo Amaro e Ipiranga. Neste ano, a rede foi beneficiada com a entrega de mais cinco creches, totalizando, com a deste sábado, 20 unidades de Educação Infantil inauguradas desde o ano passado até o momento.

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, lembrou que a criança estar na creche não é importante só para a mãe. “É importante sim para mãe poder trabalhar, mas é fundamental para as crianças. Quem passa pela creche tem 25% mais chances de se desenvolver na vida, com refeições diárias, brinquedos e estímulos, que vão, neste momento de maior plasticidade do cérebro, ajudar no desenvolvimento”, disse o secretário.

O CEI tem dois pavimentos: no térreo, estão lavanderia, despensa, refeitório, secretaria, almoxarifado, berçários, copa para bebês, espaços para banho e troca, lactário, sanitários (infantil, acessível e para funcionários), além da cozinha, onde serão preparadas as cinco refeições diárias. No piso superior ficam a brinquedoteca com varanda, diretoria, sala dos professores, copa, almoxarifado, minigrupos, sanitários e solário.

“Se vocês forem em qualquer creche da rede particular, vocês vão ver que a nossa não fica devendo nada”, salientou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro. “Pensamos na infraestrutura, sustentabilidade e acessibilidade para incluir todas as crianças. No parquinho, têm brinquedos acessíveis, onde crianças com dificuldade de mobilidade podem participar das brincadeiras com outras crianças, além de elevador, rampas, para que todos se sintam incluídos nessa unidade”, explicou o secretário.

Assim como as últimas entregues, essa unidade está equipada com sistemas sustentáveis em suas instalações, com água de reúso e aquecimento solar. O investimento para construção totalizou R$ 5,2 milhões. A creche será administrada pelo Instituto Anglicano de Estudos Teológicos.

A moradora Jocélia André de Silva, de 26 anos, manicure, está empolgada com o novo CEI. “Tenho boas expectativas, até porque eu tenho um filho autista. Tenho um certo receio de deixá-lo em qualquer escola. Aqui é uma escola boa, aconchegante, você se sente segura pelos profissionais, pela segurança”.

A filha de Jéssica Costa, de 32 anos, dona de casa, vai começar no CEI. “Minha filha está ingressando nessa escola. Já estou gostando desde já. Precisava de uma escolinha dessa para as crianças aqui na comunidade”, disse a moradora.

Homenagem

O nome do CEI é uma homenagem ao bispo Roger Douglas Bird, que nasceu na cidade de São Paulo em 16 de março de 1945, mas cresceu na África do Sul, onde viveu por 20 anos. Bispo Roger Douglas Bird faleceu em 13 de fevereiro de 2023.

Bacharel em Ciências, ele se especializou em matemática aplicada e estatística. Se formou em Teologia no Instituto Anglicano de Estudos Teológicos – IAET, em São Paulo, sob a coordenação do bispo Sumio Takatsu, e no Seminário Episcopal Divinity School, EUA.

“É um privilégio homenagear o Bispo Roger Douglas Bird, que tanto dedicou a sua vida para cuidar de pessoas. Um legado que queremos manter sempre vivo e deixar para todas as nossas crianças”, enfatizou o secretário Fernando Padula.

Presente na cerimônia de inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI), a esposa do homenageado, Elizabeth Bird, estava emocionada. “Esse momento é muito emocionante. É uma linda homenagem ao meu marido, que gostava muito das crianças, especialmente nessa faixa etária. Muito, muito obrigada”, disse ela.