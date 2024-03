Prefeitura de SP capacita mais de 2 mil jovens em administração e tecnologia

Mais de 2 mil jovens concluíram com sucesso a formação da terceira turma do programa Bolsa Jovem em fevereiro. A iniciativa, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo capacitar jovens entre 16 e 20 anos, proporcionando qualificação profissional em tecnologia e administração de negócios, por meio de cursos, além de dicas e auxílio para a iniciação ao mercado de trabalho com atividades de desenvolvimento pessoal.

Durante seis meses os jovens tiveram acesso a conteúdo da área de administração de empresas, empreendedorismo, agricultura urbana, economia criativa, planejamento de futuro, algoritmos, UX, mercado de games, entre outros para promover o protagonismo de jovens na cidade de São Paulo e fomentar novas competências para o Futuro do Trabalho. As aulas foram auto instrucionais, nas quais os estudantes faziam a própria gestão, além de todo o conteúdo e qualificação. Os beneficiários receberam uma bolsa-auxílio mensal de R$ 683,10, proporcionando apoio financeiro durante o período do curso.

Entre os jovens que concluíram o programa está Roger Gabriel Costa, 19 anos, que aproveitou ao máximo os recursos oferecidos pelo projeto, preparando-se para enfrentar os desafios do mercado de trabalho “Considero a experiência extremamente enriquecedora, especialmente no âmbito social. Muitos jovens enfrentam barreiras significativas ao tentar ingressar no mercado de trabalho, e programas como este oferecem uma porta de entrada crucial. A possibilidade de participar de um curso remunerado não só incentiva os jovens a estudar, mas também a construir um currículo sólido, preparando-os para as exigências do mercado”, ressalta o beneficiário.

A trajetória de Gustavo Rocha Menezes é um exemplo inspirador do impacto positivo que o Bolsa Jovem pode ter na vida dos jovens. Por meio do programa o jovem não só teve a oportunidade de adquirir conhecimentos valiosos, mas também encontrou um caminho para construir um futuro. Sua decisão de cursar Ciência da Computação, influenciada pelo projeto, demonstra como o Bolsa Jovem pode ser catalisador para escolhas educacionais. Além disso, o valor da bolsa permite que Gustavo financie seus estudos, destacando a importância do apoio financeiro para o acesso à educação.

“Desde o seu lançamento em 2021, o programa Bolsa Jovem tem alcançado resultados significativos, capacitando mais de 5 mil jovens desde a sua criação em 2021. Reconhecemos que os jovens são o futuro do nosso país, e é crucial direcionar nossa atenção para aqueles que enfrentam vulnerabilidades sociais. Por isso, buscamos oferecer oportunidades aos que mais necessitam, o programa desempenha um papel fundamental no combate à evasão escolar, na redução da desigualdade de oportunidades e na construção de um futuro mais promissor para toda a sociedade”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Além do Bolsa Jovem, o Programa Bolsa Trabalho mantém outras iniciativas para pessoas entre 16 e 20 anos, como os projetos Audiovisual e Tecnologia, Juventude, Trabalho e Fabricação Digital e Bolsa Tech. No último dia 20, o programa formou 59 jovens no salão nobre da Prefeitura. Os jovens apresentaram em uma feira marker suas criações desenvolvidas durante o curso, os projetos desenvolvidos pelos alunos buscam oferecer soluções para problemas como a de animais abandonados e falta de acessibilidade em espaços públicos. Desde a sua criação em 2015, o programa já formou aproximadamente 1.500 jovens.

Bolsa Jovem

O Bolsa Jovem faz parte do programa Bolsa Trabalho da Prefeitura de São Paulo e tem entre as exigências de participação estar desempregado, sem receber benefícios como seguro-desemprego, pertencer a famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e residir no município de São Paulo. O projeto Bolsa Jovem ainda apresenta iniciativa inclusiva ofertando vagas destinadas a jovens autodeclarados LGBTQIA+, com deficiência e jovens imigrantes e/ou refugiados.