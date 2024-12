Prefeitura de SP ativará linha de ônibus elétricos do Tietê ao Anhembi para a Fórmula E

A Prefeitura de São Paulo vai ativar a linha 179A/10 Metrô Tietê – Pq. Anhembi, no sábado (7), das 5h às 19h, para transportar, na ida e na volta, o público que participará do evento “São Paulo E- Prix 2024 – Fórmula E”. A SPTrans, responsável pelo sistema de transporte público municipal, informa que todos os ônibus da linha serão elétricos, seguindo as diretrizes de sustentabilidade e energia limpa promovidas pelo campeonato automobilístico.



A linha opera somente no dia do evento e será cobrada a tarifa vigente, de R$ 4,40, que pode ser paga com o Bilhete Único e em dinheiro. O serviço irá atender aos pontos de parada oficiais para desembarque.



O embarque no sentido bairro será na Av. Cruzeiro do Sul, 1.777, e no sentido centro, na Av. Olavo Fontoura. (Portão 02, próximo à Churrascaria Anhembi no ponto de passagem atual).



A equipe de campo da SPTrans acompanhará toda a operação para organizar o atendimento e auxiliar os passageiros.



Confira o itinerário da linha:



179A/10 Metrô Tietê – Anhembi

Embarque sentido Anhembi: Av. Cruzeiro do Sul, 1.777

Embarque sentido Tietê: Av. Olavo Fontoura

Sentido único: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno próximo ao portão 01 do Anhembi, desembarque no portão 02 (próximo à Churrascaria Anhembi), Av. Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul



Atende+



A SPTrans também disponibilizará seis vans do Serviço Atende+ para o evento, possibilitando a locomoção gratuita de pessoas com mobilidade reduzida, no percurso Metrô Portuguesa Tietê (Rua Marechal Odylio Denys, esquina com a Av. Cruzeiro do Sul, junto à rampa de acesso do Metrô) – Anhembi, no período das 7h às 19h.