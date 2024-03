Prefeitura de SP ativa tendas do Altas Temperaturas a partir desta quarta (13)

Com a previsão de chegada de mais uma onda de calor intenso nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo vai ativar as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) a partir das 10h desta quarta-feira (13). As estruturas são montadas sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), e acolhem qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar, além de oferecer líquidos gelados, como água, suco e chá, e frutas. As tendas também disponibilizam os bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets.

O Plano de Contingência foi iniciado em setembro de 2023 e presta assistência a toda a população que passa pelos locais em que estão montadas as estruturas, com prioridade para pessoas em condições mais vulneráveis, que são mais suscetíveis às consequências das altas temperaturas, como pessoas em situação de rua e idosos.

Para atender às pessoas em situação de rua, os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e agentes das equipes do Ampara SP também estão nas tendas, onde oferecem acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para as demais demandas apresentadas.

Essa é mais uma medida adotada pela Prefeitura para amenizar o impacto das mudanças climáticas, que têm causado chuvas intensas e temperaturas cada vez mais altas, como o esperado para os próximos dias. As temperaturas máximas devem ficar bem acima da média para o mês de março, que é de 28,4°C, e haverá diminuição dos índices de umidade do ar em razão da chegada de uma massa de ar quente e seco, que vai predominar ao longo da semana. Essa condição vai gerar dias com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Na quarta-feira (13), sol entre poucas nuvens desde o amanhecer e sem previsão de chuva para a capital e Grande São Paulo. A temperatura varia entre a mínima de 19°C e a máxima de 31°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 40%.

Na quinta-feira (14), também não há previsão de chuva e o calor aumenta ainda mais na capital paulista, com temperatura mínima por volta dos 20°C e a máxima podendo chegar aos 34°C nas horas de maior aquecimento. A umidade do ar estará em declínio, com valores mínimos ao redor dos 30%.

Balanço

Desde o dia 20 de setembro de 2023 até 14 de fevereiro de 2024, última data com temperaturas acima de 32ºC e que teve ativação das tendas, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) fez 1.150.155 de atendimentos e distribuiu 2.658.407 itens nas dez tendas, sendo: 1.293.742 garrafas de água, 601.349 frutas, 258.641 sucos e 20.623 copos de chá gelado, além da oferta livre de água nos bebedouros, que disponibilizou 484.052 copos d’água.

Endereço das tendas de atendimento

Região Central – Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

Região Sul – Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto, nº 54) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo);

Região Leste – Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (Avenida Musgo de Flor com Avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (Rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus).

Rede Socioassistencial

A capital tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em Centros de Acolhida, hotéis sociais, Repúblicas para Adultos, Vilas Reencontro, serviços emergenciais da OBT, entre outros.

O encaminhamento para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial é feito de acordo com o perfil do indivíduo e com a tipologia do serviço, respeitando o histórico da pessoa ou família a ser acolhida.

As pessoas em situação de rua são encaminhadas aos serviços de acolhimento por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop) do município, do SEAS e Ampara SP.