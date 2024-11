Prefeitura de SP atendeu mais de 20 mil homens no Avança Saúde desse sábado (23)

O programa Avança Saúde – Homem, realizado neste sábado (23) pela Prefeitura de São Paulo nas 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, atendeu 20.406 pessoas, entre elas, 1.115 com deficiência, de acordo com parciais da Coordenação da Atenção Básica, da Secretaria Municipal da Saúde. Os dados consolidados do Avança Saúde serão atualizados na segunda-feira (25).

Foram realizadas mais de 10 mil consultas médicas, mais de 32 mil testes rápidos de HIV/hepatites/sífilis, mais de 11 mil triagens de Saúde Bucal, mais de 5 mil Avaliações Multidimensionais da Pessoa Idosa, mais de 4 mil agendamentos de consulta farmacêutica e mais de 3 mil atendimentos do Modera SP e 38 mil ações educativas.

A atividade, voltada para a saúde masculina, faz parte da campanha “Novembro Azul”, que busca conscientizar e sensibilizar a população da capital sobre o câncer de próstata e reforçou a importância de um atendimento de saúde abrangente, com a oferta de nove “estações”, para que o homem passasse por diferentes profissionais, com focos diversos de acolhimento às suas demandas.

Morador do Jardim Romano, na Zona Leste, Antônio Aparecido Caraça foi um dos atendidos ao longo deste dia na UBS Três Pontes. “Essa ação é muito boa para prevenir doenças, principalmente em nós que somos idosos. Faço os exames e tenho passado sempre, todo ano, com a doutora Liz para cuidar. Esse evento é ideal e chamou muita atenção, até para que não vem ao médico”, elogiou.

Também morador da Zona Leste, Ivanildes dos Santos concorda e foi outro que aproveitou a oportunidade. “Fiz teste de tudo hoje. É importante porque em um evento deste, a gente se alegra e cuida da saúde”.

O secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Zamarco, elogiou o comparecimento e explicou a importância do Avança Saúde Homem. “A gente aproveita essa presença na unidade para fazer toda uma avaliação relacionada ao câncer de próstata, porque o diagnóstico precoce é importante para dar encaminhamento para tratamento, quando necessário, para evitar possíveis complicações. Nossa rede está preparada para atender os munícipes e oferecer atendimento adequado”.

Muitas ações tiveram foco na identificação de problemas urológicos e também na atenção ao consumo de álcool, tabagismo e medicamentos. Além disso, ações educativas sobre a importância da atividade física, alimentação saudável, saúde sexual e reprodutiva, paternidade, diversidade, e outros temas foram conduzidas pelas equipes multiprofissionais.

Vacinação

Todas as UBSs da cidade também ficaram abertas para vacinação contra a dengue para o público elegível, ou seja, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que residem ou estudam na cidade de São Paulo. Foram aplicadas somente neste sábado (23) 3.565 doses de vacina contra a dengue para esse público elegível. Também foram aplicadas 513 doses de Covid-19 e 551 doses de vacinas de rotina.

Já o Programa Municipal de Imunizações (PMI) contabilizou mais de 46 mil buscas ativas, entre ligações telefônicas e visitas domiciliares para alertar sobre a importância de manter a vacinação em dia.

Mobilização de Combate à Dengue e Demais Arboviroses

Neste sábado (23), todas as equipes da saúde foram às ruas para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, e orientar a população sobre cuidados e formas de prevenção das doenças.

O “Dia D de Combate à Dengue e demais Arboviroses”, promovido pela Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), teve o intuito de preparar a cidade e alertar os paulistanos para a sazonalidade da doença, que ocorre durante o verão, por meio da intensificação de ações contra o vetor.

Os agentes de controle de endemias (ACEs) das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e agentes comunitários de saúde (ACSs) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município realizaram mais de 20 mil ações entre visitas casa a casa, bloqueios de criadouros e ações educativas pelas regiões da capital. A saúde contou com apoio de outras pastas parceiras, como limpeza urbana e zeladoria.

Ao longo de todo o dia foram realizadas ações educativas internas e externas, incluindo orientações sobre a eliminação de criadouros, sinais e sintomas da dengue, e importância da busca por atendimento médico. As equipes também realizaram rodas de conversa sobre o impacto das mudanças climáticas na transmissão de arboviroses e oficinas práticas promovidas pelo Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (Pavs).

A iniciativa é parte da campanha de “Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue: Não Deixe a Dengue Entrar!”, que ocorre desde o dia 11 e vai até o dia 29 de novembro, como estratégia para fortalecer a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As atividades ocorreram em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e em seis pontos estratégicos, distribuídos nas regiões centro (EMEF Celso Leite Ribeiro Filho), norte (CEU Parque Novo Mundo), sul (CEU Alvarenga), leste (CEU Três Pontes), oeste (CEU Jaguaré) e sudeste (CEU Heliópolis).

A ideia de incluir a Educação é engajar crianças e adolescentes como multiplicadores de conhecimento. Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, nas escolas, alunos estão sendo incentivados a criarem materiais como cartazes, apresentações e jogos educativos com o apoio de professores e grêmios estudantis. Essa abordagem reforça a cultura de saúde e cidadania, essencial para a prevenção a longo prazo.

Campanha segue até dia 29

A campanha “Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue: Não Deixe a Dengue Entrar!”, segue até sexta-feira (29).

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância do envolvimento de toda a sociedade nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que se intensificam com a proximidade do período de maior incidência de arboviroses.