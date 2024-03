Prefeitura de SP aprova aumento salarial e investe mais de R$ 500 mi na valorização dos servidores

Na terça-feira, 26 de março, foi aprovado o Projeto de Lei que dá continuidade à valorização dos servidores com Reajuste Anual Linear que alcança a todos os servidores. O PL beneficia os servidores ativos, inativos e pensionistas com um reajuste salarial de 2,16% (inflação de maio/23 – fev/24), complementando os ajustes financeiros dos últimos dois anos.

Os investimentos nos servidores públicos da Prefeitura de São Paulo desde 2021 somam mais de R$ 5 bilhões, entre os quais estão 81% de aumento no vale alimentação e 38% no vale refeição.

A proposta aprovada também inclui um aumento de 3,62% na base inicial dos professores, mantendo-os acima do piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação o que acarreta, por consequência, no aumento da média da remuneração do quadro da Prefeitura e da Educação, que atualmente é superior a R$ 7 mil para funcionários ativos e mais de R$ 9 mil para inativos, conforme consta das informações compiladas no site.

Além disso, a Prefeitura se comprometeu a antecipar os valores destinados ao Prêmio de Desempenho Educacional (PDE) para o final de março de 2024.

Referidas iniciativas fazem parte de um amplo esforço para reduzir as desigualdades dentro do funcionalismo público municipal.