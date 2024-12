Prefeitura de SP apoiará 100 blocos de rua com R$ 2,5 milhões, sendo R$ 25 mil para cada

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para os interessados em participar do Edital de Fomento aos Blocos de Carnaval 2025. Com investimento de R$ 2,5 milhões, a iniciativa, que busca apoiar e fortalecer os blocos de rua, além de reconhecer seu valor histórico e sua contribuição à consolidação da cultura do carnaval paulistano, irá beneficiar 100 blocos com até R$ 25 mil cada.

Os interessados podem se inscrever na página portadeentrada.prefeitura.sp.gov.br/ até 6 de janeiro. Os proponentes devem apresentar um projeto de seus desfiles para o carnaval e alguns quesitos relacionados ao projeto apresentado serão avaliados, considerando tradição e impacto cultural do bloco na cidade.

Possíveis dúvidas sobre o edital serão esclarecidas presencialmente no dia 19 de dezembro. A reunião acontecerá no Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo), às 17h. Também estará disponível uma Central de Dúvidas e Esclarecimentos para os Blocos de Carnaval, a serem instruídos e auxiliados em relação a todos os detalhes do cadastro e envio de documentos. A central será no Edifício Sampaio Moreira, sede da Secretaria Municipal de Cultura, na rua Líbero Badaró, 364, no primeiro andar, de segunda à sexta, no período de 16 de dezembro até 6 de janeiro de 2025, das 9h às 17h, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro.

Com o objetivo de democratizar o acesso aos recursos públicos e apoiar o carnaval na cidade de São Paulo, o edital eleva o nível cultural, profissional, social e econômico do Carnaval de Rua ao promovê-lo como instrumento de trabalho e empreendedorismo.

Para mais informações a respeito das disposições, objetivos, apoio financeiro, condições e impedimentos exigidos para os inscritos, o regimento completo do edital está disponível clicando aqui.