Prefeitura de SP antecipa e aumenta créditos para compra de material escolar e uniformes

Com um investimento de R$ 661 milhões, um aumento de quase 28% em relação ao ano passado, cujo montante foi de R$ 517 milhões, o prefeito Ricardo Nunes anunciou, nesta segunda-feira (4), a antecipação de crédito para que os responsáveis pelos estudantes matriculados na Rede Municipal façam suas compras de material e uniforme escolar nas lojas credenciadas, para o ano letivo de 2024. Mais de um milhão de estudantes serão atendidos. É a segunda vez consecutiva que os valores são liberados dois meses antes do início das aulas, que ocorre no mês de fevereiro.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a possibilidade da aquisição dos itens nas lojas credenciadas também democratiza e fomenta o mercado de trabalho nas comunidades. “Isso faz uma diferença enorme pois os pais podem escolher as roupas, os tamanhos, quantas peças quer. Temos as sugestões dos kits, mas é a mãe que vai montar o kit do seu filho e escolher o seu material escolar. Agora a gente acrescentou a mochila, além do uniforme e do material, a mochila também poderá ser adquirida, uma demanda antiga”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Para a compra do uniforme o valor do benefício é de R$ 583,60. Já para o material escolar os créditos para os kits variam de R$ 132,04 (para as crianças do berçário) até R$ 393,39 (alunos do Ensino Fundamental).

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, lembrou que no passado essa liberação era mais complexa. “Agora o prefeito Ricardo Nunes está liberando dois meses antes. As aulas vão começar só no dia 5 de fevereiro e hoje já é possível comprar o material e o uniforme”, disse. “Do mesmo jeito que a gente tinha problema com material e uniforme, nós tínhamos problema com a creche. Quem se lembra da fila da creche? Hoje nenhuma criança fica fora da creche. Todas as crianças da cidade de São Paulo têm a creche garantida”, completou.

Assim como nos últimos anos, o acesso para liberação de ambos os auxílios será feito por meio do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, cujo download poderá ser feito em qualquer smartphone. O responsável legal pela criança matriculada na rede só precisa ter o CPF cadastrado no sistema da escola que, por sua vez, está na base de dados da Secretaria Municipal de Educação.

Quem já utilizou o aplicativo no ano passado, mas não lembra qual senha foi usada, deve recuperá-la por meio do passo a passo disponível clicando aqui.

Kits com mochila e calça extra

Neste ano, os kits de material escolar incluem uma mochila, que pode ser escolhida pelo estudante na loja credenciada e não tem o brasão da Prefeitura de São Paulo. Outra novidade é que os kits de uniforme terão uma calça extra. Os auxílios destinados aos alunos do Ensino Médio regular e das modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Movimento de Alfabetização de São Paulo (MOVA) foram desmembrados pela primeira vez, considerando as necessidades de cada grupo.

Mais lojas credenciadas

As compras devem ser feitas exclusivamente nas lojas credenciadas da capital. Neste ano há mais de 490 pontos físicos em todas as regiões da cidade para a aquisição do uniforme e mais de 519 endereços para a compra do material escolar. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores.

Os responsáveis pela compra têm autonomia para escolher os itens necessários dentro dos kits e dos valores disponibilizados pela Prefeitura. Embora os auxílios já tenham sido liberados, eles podem ser usados até o mês de outubro de 2024.

Quem recebe o auxílio material

O auxílio para o material escolar será disponibilizado para todos os estudantes, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os alunos que fazem os cursos de idiomas dos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs).

Cada kit contém os itens necessários para serem utilizados durante todo o ano letivo. Entretanto os valores mudam, de acordo com o ciclo de ensino (confira abaixo).

Educação Infantil – Berçário I e II: R$ 132,04

Educação Infantil – Mini-Grupo I e II: R$ 206,16

Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 256,44

Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização: R$ 333,83

Ensino Fundamental – Ciclo Interdisciplinar: R$ 393,39

Ensino Fundamental – Ciclo Autoral: R$ 378,80

Ensino Médio – R$ 354,56

EJA e Educação de Jovens e Adultos – R$ 331,04

Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs): R$ 154,73

Quem recebe o auxílio uniforme

Serão contemplados somente os alunos da Educação Infantil, a partir dos 4 anos, até o Ensino Fundamental 2. Cada estudante terá direito ao auxílio no valor de R$ 583,60, sendo R$ 481,21 para as roupas e R$ 102,39 para os tênis.

Os kits são compostos por 5 camisetas; 1 bermuda; 1 jaqueta; duas calças; 1 blusão de moletom; 5 pares de meias; 1 tênis. As roupas possuem, obrigatoriamente, o brasão da Prefeitura de São Paulo.