Prefeitura de SP abre inscrições para 3ª edição de curso voltado para mulheres empreendedoras

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para a terceira edição do programa Mais Mulheres, que oferece curso gratuito de gestão em um modelo de pré-aceleração voltado para negócios geridos por mulheres. As interessadas em participar devem se inscrever no formulário disponível no site adesampa.com.br/cursos. As aulas da primeira turma serão ministradas presencialmente no Teia Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), e as atividades da segunda turma acontecem de forma online, sendo o primeiro e último encontro presencial, no Centro de São Paulo.

O Mais Mulheres é uma iniciativa da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Além de suporte remoto, mentorias coletivas e oficinas teóricas e práticas, o curso também orienta como as empreendedoras podem se inserir nos mercados digitais e apoia no fortalecimento da rede de contatos. O programa é direcionado para mulheres que possuem um negócio ativo que já gera receita, desejam impulsionar seu empreendimento e desenvolver novas habilidades socioemocionais e empreendedoras.

“O programa Mais Mulheres é uma excelente oportunidade para mulheres empreendedoras de São Paulo. Além de capacitação técnica e estratégica, oferecemos suporte emocional e prático para impulsionar seus negócios e fortalecer suas redes de contato. Com foco na igualdade de gênero e no crescimento econômico, estamos comprometidos em capacitar e empoderar mulheres em toda a cidade, inspirando-as a alcançar novos patamares em seus empreendimentos”, destaca a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Cada turma do programa disponibiliza até 30 vagas, com emissão de certificado para as concluintes que participarem de, no mínimo, 75% da carga horária do curso. Durante os encontros, cada turma terá acesso a ferramentas de gestão empreendedora e a técnicas avançadas em: nicho e inovações de mercado, retorno sobre investimentos, finanças, precificação, estratégias de marketing e vendas (online e offline), fortalecimento da marca e direitos autorais, noções de conteúdo jurídico, planejamento estratégico, além de rodada do pitch dos negócios e elaboração de plano para os próximos passos pós-programa.

Além de capacitar as empreendedoras e pré-acelerar cada um dos empreendimentos, o programa tem o objetivo de incentivar o empoderamento, inspirar e valorizar as iniciativas e parcerias realizadas pelas mulheres cis e trans em cada um dos seus territórios na cidade de São Paulo. O Mais Mulheres, ainda, busca atender dois Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), os de “Igualdade de gênero” e “Trabalho decente e crescimento econômico”.

“Com o programa Mais Mulheres buscamos empoderar as empreendedoras do município de São Paulo e oferecer à elas ferramentas para que possam desenvolver, ainda mais, os seus negócios. Reconhecemos que essas mulheres, especialmente as que atuam nas regiões mais vulneráveis da capital paulista, enfrentam obstáculos diariamente. Por isso, a Ade Sampa mantém o compromisso de proporcionar um ambiente de apoio, permitindo que elas prosperem e impulsionem o desenvolvimento econômico e social em seus respectivos territórios”, pontua a diretora de Inovação e Empreendedorismo da Ade Sampa, Musa Miranda.

Serviço:

Mais Mulheres

Inscrições: adesampa.com.br/cursos

As inscrições serão encerradas quando ocorrer o preenchimento do número total de vagas disponibilizadas para cada turma.

Turma Teia Vergueiro (um encontro por semana, aos sábados)

Endereço: Centro Cultural São Paulo (CCSP), Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, andar da biblioteca (ao lado do metrô Vergueiro)

Datas: 29/06, 06, 13, 20, 27/07, 03, 10, 17, 24, 31/08, 14 e 21/09

Horário: das 10h às 13h

Vagas: 30

Turma online (dois encontros por semana, terças e quintas)

Datas: 02, 04, 11, 16, 18, 23, 25, 30/07, 01, 06, 08, 13/08

Horário: das 19h às 22h

Importante: Excepcionalmente, o primeiro e o último encontro serão presenciais:

Endereço: R. Líbero Badaró, 425 – Centro Histórico de São Paulo

Primeiro encontro – 02/07, das 10h às 13h

Último encontro (demoday) – 13/08, das 10h às 13h

Vagas: 30