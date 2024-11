Prefeitura de SP abre inscrições para oficina temática de Natal com artesão Marcelo Darghan

A Prefeitura de São Paulo, por meio do programa Mãos e Mentes Paulistanas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), abriu as inscrições para a participação na Oficina Temática de Natal, no dia 29 de novembro.

O evento será conduzido por Marcelo Darghan e acontecerá no auditório da SMDET em dois horários: da manhã, das 10h30 às 13h30 e à tarde, das 14h30 às 17h30. Serão 120 vagas disponíveis, sendo 60 por período, e o critério de seleção dos artesãos será feito por ordem de inscrição.

Para participar, é preciso ser credenciado no Programa Municipal Mãos e Mentes Paulistanas, ter disponibilidade de horário em um dos períodos especificados e escolher somente um deles. As inscrições vão até 19 de novembro por meio deste formulário.

Todos os participantes terão a oportunidade de aprimorar técnicas, expandir conhecimentos e adquirir novas habilidades nas áreas de artesanato, design e empreendedorismo, além da criação de novas conexões e trocas de experiências.

Sobre o oficineiro

Marcelo Darghan, artesão, produtor, apresentador e palestrante, iniciou sua carreira em 1988, trabalhando em editoriais de “Faça Você Mesmo”, criando e realizando matérias sobre artesanato para revistas especializadas e jornais. A partir de meados dos anos 1990, passou a colaborar também com os primeiros sites do mercado.

Atualmente, é colaborador fixo de programas como Mais Você, da Rede Globo, e Mulheres, da TV Gazeta, além de participar esporadicamente de outras produções. Marcelo é palestrante sobre empreendedorismo, comunicação e criatividade em todo o Brasil, contando com mais de 300.000 seguidores nas redes sociais e 140.000 inscritos no YouTube. Em 2024, completa 36 anos de carreira no mercado artesanal.

SERVIÇO

Oficina Temática de Natal

Produto: Guirlanda 3 Corações em Feltro

Data: 29 de novembro de 2024

Horário: Manhã – das 10h30 às 13h30

Tarde – das 14h30 às 17h30

Local: SMDET – Rua Líbero Badaró, 425, auditório do 8º andar – Centro

Inscrições: Formulário