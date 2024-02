Prefeitura de SP abre inscrições para o programa gratuito Mais Mulheres

A Prefeitura de São Paulo abre inscrições para o programa Mais Mulheres, que oferece curso gratuito de gestão em um modelo de pré-aceleração voltado para mulheres. As interessadas em participar devem se inscrever no formulário disponível no site adesampa.com.br/cursos. As turmas da primeira edição deste ano do programa serão iniciadas no mês de março nos Teias Santo Amaro e Cachoeirinha. O Mais Mulheres é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O programa é direcionado para mulheres que possuem um negócio ativo que já gera receita e desejam impulsionar seu empreendimento e desenvolver novas habilidades socioemocionais e empreendedoras através de oficinas teóricas e práticas, inserção nos mercados digitais, rede de apoio e mentoria. O programa é composto por 12 encontros presenciais com duração de 03 horas, além de suporte remoto, mentorias coletivas e utilização de plataformas digitais para vendas.

Durante os encontros, cada turma terá acesso a ferramentas de gestão empreendedora e a técnicas avançadas em: nicho e inovações de mercado, retorno sobre investimentos, finanças, precificação, estratégias de marketing e vendas (online e offline), fortalecimento da marca e direitos autorais, noções de conteúdo jurídico, planejamento estratégico, além de rodada do pitch dos negócios e elaboração de plano para os próximos passos pós-programa.

Além de capacitar as empreendedoras e pré-acelerar cada um dos empreendimentos, o programa tem o objetivo de incentivar o empoderamento, inspirar e valorizar as iniciativas e parcerias realizadas pelas mulheres cis e trans em cada um dos seus territórios na cidade de São Paulo. O Mais Mulheres, ainda, busca atender dois Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), os de “Igualdade de gênero” e “Trabalho decente e crescimento econômico”.

Cada turma do programa disponibiliza até 30 vagas, com emissão de certificado para as concluintes que participarem de, no mínimo, 75% da carga horária do curso. O Mais Mulheres vai realizar também outras quatro edições ao longo do ano com o objetivo de atender empreendedoras de todas as regiões da cidade de São Paulo.

“Diante dos desafios enfrentados pelas empreendedoras, sobretudo aquelas situadas nas periferias, a Ade Sampa e a Prefeitura de São Paulo reconhecem a necessidade de oferecer oportunidades que fortaleçam o protagonismo dessas mulheres em seus respectivos territórios. Através de iniciativas como o programa Mais Mulheres, nosso objetivo é criar um ambiente propício para que essas empreendedoras prosperem, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Estamos comprometidos em fornecer suporte concreto para cada um desses negócios, fortalecendo essas empreendedoras para alcançarem seu pleno potencial e impactarem positivamente suas comunidades”, afirma a diretora de Inovação e Empreendedorismo da Ade Sampa, Musa Miranda.

“É de extrema importância apoiarmos o empreendedorismo feminino para ampliarmos as possibilidades de liderança feminina e o espaço que as mulheres podem conquistar no mercado, o que contribui para o rompimento de várias barreiras sociais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho desenvolve ações e projetos que auxiliam não só a independência da mulher, como também renovam suas expectativas com as diversas maneiras de geração de renda”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Serviço:

Mais Mulheres

Inscrições pelo site adesampa.com.br/cursos

As inscrições serão encerradas quando ocorrer o preenchimento do número total de vagas disponibilizadas para cada turma.

Cronograma de atividades:

Teia Santo Amaro

Endereço: Centro de Cidadania da Mulher, Praça Salim Farah Maluf – Santo Amaro.

Datas: 04/03, 06/03, 11/03, 13/03, 18/03, 20/03, 25/03, 27/03, 01/04, 03/04, 08/04 e 10/04.

Horário: Das 9h às 12h

Vagas: 30

Teia Cachoeirinha

Endereço: Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades.

Datas: 05/03, 07/03, 12/03, 14/03, 19/03, 21/03, 26/03, 28/03, 02/04, 04/04, 09/04 e 11/04.

Horário: Das 14 às 17h

Vagas: 30