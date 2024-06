Prefeitura de SP abre inscrições para feiras de artesanato de julho

As inscrições para as feiras de artesanato do mês de julho da Prefeitura de São Paulo estão abertas. Podem se candidatar artesãos e manualistas credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho que visa fomentar e desenvolver o setor de artesanato e manualidades da capital, promovendo cursos de empreendedorismo e oportunidades comerciais para empreendedores manuais.

Interessados têm até o dia 16 de junho para fazer sua inscrição. A participação nas feiras é gratuita. Para se candidatar, o empreendedor manual deve ser credenciado no Mãos e Mentes; vender apenas peças feitas à mão pelo próprio artesão; possuir certificados das turmas 1 a 15 ou ter concluído os cursos “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da qualificação empreendedora do programa e ainda ter a disponibilidade de estar no evento durante o período de realização.

A seleção para cada uma das ações é feita por meio sorteios ao vivo, transmitidos no canal do Mãos e Mentes Paulistanas no YouTube. Empreendedores manuais interessados em participar das ações do programa podem fazer o cadastro para o credenciar pelo link.

Ao longo do mês de julho, as feiras vão acontecer em 17 localidades de todas as regiões da Capital, sendo: Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Mirante da Matriz, Parque Anhanguera, Parque Toronto e Bairro de Santana (Zona Norte); Mercadão das Flores e Parque Jardim das Perdizes (Zona Oeste); Mercadão da Penha e Parque do Carmo (Zona Leste); Parque Severo Gomes e Parque Cordeiro – Martin Luther King (Zona Sul); Parque Buenos Aires, Praça Antônio Prado, Praça do Patriarca, Praça Ramos de Azevedo e Bairro da Liberdade (Centro).

Novos critérios de participação

Desde 1º de abril de 2024, dois cursos de qualificação empreendedora do Mãos e Mentes (Modelagem de Negócio e Planejamento de Coleção) passaram a ser obrigatórios como parte dos critérios de participação das feiras de artesanato realizadas pelo programa.

Gratuita e online, a formação oferecida pelos cursos da qualificação empreendedora oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos, divididos pelos temas: planejamento financeiro e de futuro, desenvolvimento de coleção, modelagem de negócios, presença digital, formalização e segurança no trabalho.

Quando liberado, cada curso fica aberto para acesso e conclusão por uma semana, de segunda-feira a domingo. Depois de encerrados, são reabertos posteriormente. Nesta semana (10 a 16 de junho), os empreendedores poderão assistir às aulas de “Planejamento financeiro” e “Parceiras e formalização”.

Interessados na qualificação empreendedora podem se cadastrar na plataforma da qualificação para acessar o conteúdo disponível pelo link.

Mutirão de serviços

O Mãos e Mentes Paulistanas também irá promover mais uma edição do mutirão de serviços no dia 15 de julho, Rua Líbero Badaró, 425, centro da cidade.

Entre as oportunidades, os empreendedores poderão se credenciar no Mãos e Mentes. O credenciamento permite acesso às ações do programa, como participação em feiras de artesanato, lojas sociais e eventos. Artesãos e manualistas que já são credenciados vão receber a Carteira de Benefícios na versão física e atualizar seu cadastro.

Além disso, o evento também irá oferecer dois cursos de empreendedorismo no modelo presencial. “Planejamento de futuro” será oferecido das 10h30 às 12h e “Presença digital”, das 13h às 15h30. Os dois módulos são obrigatórios para participação nas lojas de artesanato do programa.

Para participar basta comparecer no local do evento, não sendo necessário realizar inscrição.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Serviço

Inscrição – Feiras de artesanato do mês de julho e mutirão de serviços

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 06 e 07, 21 e 22 de julho de 2024

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 05 de julho de 2024

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Mirante da Matriz

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 06 de julho de 2024

Horário: 12h às 18h

Local: Largo da Matriz

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 06, 13, 20, 27 de julho de 2024

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Mercado da Penha

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 05, 06, 07, 12, 13 e 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 19h (sexta e sábado) e 09h às 13h (domingo)

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Avenida Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Parque Buenos Aires

Inscrições até 16 de junho pelo link

Data do evento: 07 e 14 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Avenida Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Inscrições até 16 de junho pelo link

Data do evento: 07, 09 e 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Toronto

Inscrições até 16 de junho pelo link

Data do evento: 14 e 21 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Toronto

Endereço: Avenida Cardeal Motta, 84 – City América

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 01 a 05 e 22 a 26 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 01 a 05 e 22 a 26 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 01 a 05 e 22 a 26 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 07, 14, 21 e 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Praça da Liberdade (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 14, 21 e 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 14 e 21 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 14, 21 e 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 1 a 5 e 15 a 19 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Inscrições até 16 de junho pelo link

Datas do evento: 28 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estrada de Perus

Mutirão de serviços Mãos e Mentes Paulistanas – julho

Credenciamento e atualização de cadastro

Entrega da Carteira de Benefícios na versão física

Cursos de qualificação obrigatórios

Programação:

10h às 16h: credenciamento, atualização de cadastro e entrega da Carteira de Benefícios

10h30 às 12h: Curso: Planejamento de futuro

13h às 15h30: Curso: Presença digital

Data do evento: 15 de julho, segunda-feira

Horário: 10h às 16h

Local: Auditório, 8° andar

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – São Paulo, SP

Não há necessidade de inscrição.