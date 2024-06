Prefeitura de SP abre inscrições para campeonatos em diversas modalidades

A Prefeitura de São Paulo está organizando campeonatos esportivos voltados à população em diversas modalidades, como futebol de campo e de salão, handebol, futsal e voleibol. As competições são realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) em parceria com a Associação Esportiva e Cultural CNB e cada uma possui regulamentação e inscrição específicas.

Veja as modalidades

Jogos da Cidade

O futebol de campo tem como objetivo e princípio maior a integração sociocultural e esportiva entre os munícipes. Os jogos são realizados em três etapas, realizados prioritariamente nos CDC’s e nos Centros Esportivos Municipais da Cidade de São Paulo, sempre aos finais de semana, no período de julho a dezembro de 2024.:

1° Etapa Pré-Regional: no período de 27/07/2024 a 31/08/2024.

2° Etapa Regional: as equipes classificadas da Pré Regional no período de 07/09/2024 a 19/10/2024.

3° Etapa Municipal – disputa entre as equipes campeãs da fase regional, na modalidade Futebol de Campo. Será realizada no período de 26/10/2024 a 15/12/2024.

As inscrições das equipes (entidades, atletas e comissão técnica) e podem ser feitas até 09/07/2024 pelo site www.jogasp.prefeitura.sp.gov.br.

Taça Cidade de São Paulo

O maior torneio de futebol de base do Brasil, a Taça Cidade de São Paulo tem o objetivo de incentivar a prática do futebol entre crianças e adolescentes, promover a inclusão social e os valores do esporte. Poderão participar da competição unidades esportivas da SEME, clubes, institutos, associações, academias, etc. As equipes devem ser obrigatoriamente da capital paulista.

As inscrições vão até o dia 21/07/2024 de forma on-line no site https://jogasp.prefeitura.sp.gov.br.

Circuito Esportivo

Com o intuito de buscar a promoção e integração da criança e do adolescente, ampliar suas oportunidades através do esporte, revelar novos valores e incentivar todos os participantes ao seu progresso na modalidade esportiva praticada, o Circuito Esportivo está com inscrições abertas para campeonatos de Handebol (sub 15 e sub 17), Basquete (sub 15 e sub 17), Futsal (sub 11 e sub 17) e Vôlei (sub 15 e sub 17) até o dia 02/08/2024, também de forma online pelo site www.jogasp.prefeitura.sp.gov.br.

Categoria/ ano de Nascimento

Sub11 (masc) 2013 e 2014 (10/11 anos)

Sub13 (masc) 2011 e 2012 (12/13 anos)

Sub15 (fem/masc) 2009 e 2010 (14/15 anos)

Sub17 (fem/masc) 2007 e 2008 (16/17 anos)

Joga SP

O Portal Joga SP é um canal direto da SEME à população da região da Cidade de São Paulo para seus campeonatos, projetos e ações esportivas, possibilitando a participação em campeonatos e torneios amadores, auxiliando nos processos de formação, inclusão para todas as comunidades e faixas etárias.

https://jogasp.prefeitura.sp.gov.br/PortalJogaSP/HomePage