Prefeitura de SP abre inscrições para a iniciativa Mãos e Mentes Paulistanas

A iniciativa Mãos e Mentes Paulistanas da Prefeitura de São Paulo atua no desenvolvimento do setor de artesanato e manualidades da capital, abre inscrições para as novas turmas de artesãos em dois quiosques, no Shopping Center Norte, zona norte da cidade, com inscrições até 3 março, e no Shopping Itaquera, no extremo leste, cujo período de inscrição vai até 10 de março.

O Programa estimula a geração de renda de empreendedores manuais ao promover capacitação profissional e empreendedora e oportunidades comerciais para artesãos e manualistas da cidade de São Paulol.

Por três meses, artesãos e manualistas do programa vão compartilhar os espaços dos pontos de comercialização, com a possibilidade de vender e divulgar seus produtos artesanais de confecção própria. São 30 vagas para a 9° turma do quiosque do Mãos e Mentes no Shopping Metrô Itaquera, cujas inscrições podem ser realizadas aqui, e outras 26 vagas reservadas ao Shopping Center Norte já em sua 14° turma, com inscrições disponíveis neste link.

A ação é ainda uma oportunidade de aprendizado de técnicas de vendas, relacionamento com o cliente e aceitação dos produtos comercializados, já que os selecionados também atuarão como vendedores voluntários durante o período de participação, que vai de 23 de abril a 22 de julho para a turma do Shopping Metrô Itaquera e de 15 de abril a 14 de julho para a nova equipe do Shopping Center Norte.

Condições de participação

Para participar é necessário estar credenciado no programa Mãos e Mentes Paulistanas e possuir a certificação da qualificação empreendedora das turmas 1 a 15 ou ter concluído quatro cursos da qualificação empreendedora, que são obrigatórios para participação nos quiosques, sendo eles: “Modelagem de negócio”, “Planejamento de coleção”, “Planejamento financeiro” e “Parcerias e formalização”.

Outras exigências de participação são ter disponibilidade de trabalho voluntário presencial em escalas semanais pré-definidas e possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário (CNPJ de terceiros não será permitido).

O processo seletivo é realizado por meio de uma curadoria dos produtos confeccionados manualmente pelos próprios artesãos. A avaliação dos curadores passa pelos critérios de técnica, segmento, acabamento, matéria-prima utilizada, criatividade, design e regionalidade.

Qualificação empreendedora

A qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas é uma formação gratuita e on-line que oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos livres: modelagem de negócios; planejamento de coleção; planejamento financeiro; parcerias e formalização; planejamento de futuro; presença digital e segurança do trabalho.

Os cursos são pré-requisitos para participação nas oportunidades de comercialização oferecidas pelo Mãos e Mentes. Todos eles, com exceção do módulo “segurança no trabalho”, são pré-requisitos para participação nas lojas do programa. Já para os quiosques é necessário concluir os quatro módulos sobre “Modelagem de Negócios”, “Desenvolvimento de Coleção”, “Planejamento de Futuro” e “Parcerias e Formalização”. Enquanto para participação nas feiras de artesanato, os cursos modulares “Modelagem de negócios” e “Desenvolvimento de coleção” serão obrigatórios a partir de 1 de abril de 2024.

Quando liberado, cada curso fica aberto para acesso e conclusão por uma semana, de segunda-feira a domingo. Depois de encerrados serão abertos posteriormente. Interessados na qualificação empreendedora podem se cadastrar na plataforma da qualificação para acessar o conteúdo disponível pelo link.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Lançado em 2019 pela Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, o Mãos e Mentes Paulistanas oferece oportunidades de comercialização e qualificação empreendedora, com o objetivo de desenvolver o setor do artesanato e manualidades da cidade.

Além de feiras de artesanato em todas as regiões da Capital, a iniciativa conta com cinco pontos fixos de venda localizados nos Shoppings Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Light e Mercadão das Flores. Todos os participantes são empreendedores manuais da cidade credenciados e qualificados pelo Mãos e Mentes.

Interessados em se credenciar e participar das ações do Programa podem se inscrever pelo link.

Serviço

Inscrições para 9ª turma Mãos e Mentes Paulistanas – Shopping Metrô Itaquera

Período de participação: 23 de abril a 22 de julho de 2024 (3 meses)

Vagas: 30 (rotativo a cada 3 meses).

Inscrições de 22 de fevereiro a 10 de março de 2024 pelo link

Inscrições para a 14ª turma Mãos e Mentes Paulistanas – Shopping Center Norte

Período de participação: 15 de abril a 14 de julho de 2024;

Vagas: 26 (rotativo a cada 3 meses).

Inscrições de 22 de fevereiro a 03 de março de 2024 pelo link