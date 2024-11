Prefeitura de SP abre inscrições nova turma do programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de São Paulo abre as inscrições para o processo seletivo da nova turma do programa Bolsa Trabalho – Juventude, Trabalho e Fabricação Digital. Os interessados podem se inscrever no período de 6 a 12 de novembro.

O programa é dirigido a jovens de 16 a 20 anos, que devem estar matriculados em escola regular ou ter concluído o Ensino Médio em instituições públicas, residir no município de São Paulo, estar desempregado e sem receber seguro desemprego. O rendimento mensal familiar por pessoa deve ser igual ou inferior a 1 salário mínimo regional (caso more sozinho, a renda mensal do participante não pode exceder a 50% do salário mínimo regional).

O curso é gratuito, com aulas em diversas regiões da cidade e turmas no período da manhã e da tarde, sendo que para receber a bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 730,71, para auxiliar nas despesas de transporte e alimentação, é necessário comprovar frequência mínima nas oficinas e nas aulas da escola regular.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/BolsaTrabalhoJTFD2025, que estará disponível a partir do dia 06/11.

Criado em 2015, o Bolsa Trabalho – Juventude, Trabalho e Fabricação Digital já contemplou 2.545 jovens.

O curso é desenvolvido pelas secretarias municipais de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), e Inovação e Tecnologia (SMIT), com o foco na inserção no mercado de trabalho e formação das juventudes, que vão aprender sobre fabricação digital e tecnologia, mundo do trabalho, Direitos Humanos e cidadania.

As aulas começam em janeiro de 2025 e mesclam atividades de fabricação digital nos laboratórios FAB-Lab da SMIT, com utilização de impressoras 3D, máquinas de corte a laser, conhecimentos básicos de programação, entre outros equipamentos.

Além disso, os alunos participam de atividades sobre direito das juventudes, respeito à diversidade, cidadania e Direitos Humanos, projetos de vida e mundo do trabalho, incluindo visitas a equipamentos sociais e culturais da cidade de São Paulo, estimulando nos jovens o senso de pertencimento à cidade.

Durante um semestre os jovens aplicam todo o conhecimento adquirido no desenvolvimento de um projeto que deve aliar tecnologia e impacto social, com foco na solução de algum problema da sua região ou da sociedade no geral.

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da Coordenação de Políticas para Juventude (CPJ), é responsável pela formação dos graduandos na área de cidadania, com a realização de palestras sobre Direitos Humanos e visitas a museus e centros culturais.