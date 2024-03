Prefeitura de SP abre inscrições de curso voltado para a educação de imigrantes

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o SESC, abriu 450 vagas para o curso “Refúgios Humanos: Migrar, um direito à vida”. Os participantes devem ser educadores, independente do cargo. Haverá seis encontros, sendo os cinco primeiros à distância, pela plataforma Teams, e o último presencial. As inscrições estão abertas até o dia 1º de abril, de acordo com a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Os encontros tratarão de temas como a realidade do refúgio no contexto atual; contextos e relações entre migração e refúgio; o conceito de interculturalidade; língua, religiosidade e costumes; gênero, sexualidade e diversidade cultural. No último encontro é prevista uma partilha de práticas entre os(as) cursistas.

A formação será organizada pela equipe do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (NEER), da Secretaria Municipal de Educação (SME), que atua nas Divisões Pedagógicas das DREs. O objetivo do curso é proporcionar reflexões e ações sobre as pessoas migrantes e o acesso aos direitos sociais e serviços públicos; promover o respeito à diversidade e à promoção da interculturalidade no ambiente escolar; estimular uma cultura de paz e prevenir violações de direitos; estimular a participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil; garantir o compromisso com os princípios de inclusão, integralidade e equidade, contidos no Currículo da Cidade.

O NEER promove formações e custeia os profissionais da Rede Municipal de Ensino para o acolhimento dos migrantes. Nas últimas décadas houve um aumento significativo no fluxo migratório para a cidade de São Paulo e, consequentemente, no número de matrículas de migrantes na Rede Municipal de Ensino. Esses bebês, crianças, jovens e adultos de outras nacionalidades trazem desafios para a escola, na perspectiva de uma educação inclusiva, integral e equitativa. A Lei Municipal Nº 16.478 de 2016, que institui a Política Municipal para a População Imigrante, estabelece o direito ao acesso, permanência e terminalidade dessa população na Rede Municipal.

Confira abaixo os dias e horários de encontros das turmas neste primeiro semestre. Para o segundo semestre, há expectativa de abertura de turmas para as DREs Penha, São Mateus, Guaianases, São Miguel e Itaquera, que serão divulgadas posteriormente.

Turmas 1 e 2 – DRE Butantã e DRE Pirituba-Jaraguá

Datas das aulas síncronas: 10, 17, 24 de abril e 8 e 15 de maio

Horários

Turma 1 – das 15 às 18h

Turma 2 – das 18h30 às 21h30

Encontro presencial: 22/05

Horários: T1 – das 15h às 18h; T2 – das 18h30 às 21h30

Local: SESC Pinheiros – Rua Paes Leme, 195 – Pinheiros

Turmas 3 e 4 – DRE Campo Limpo

Datas das aulas síncronas: 8, 15, 22 e 29 de maio e 5 de junho

Horários: 18h30 às 21h30

Encontro presencial: 12/06, das 18h30 às 21h30

Local: SESC Campo Limpo – Rua Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 – Vila Prel

Turmas 5 e 6 – DRE Penha

Datas das aulas síncronas: 16, 23 e 30 de abril e 7 e 14 de maio

Horários

Turma 5 – das 15 às 18h

Turma 6 – das 18h30 às 21h30

Encontro presencial: 21/05

Horários: T5 – das 15h às 18h; T6 – das 18h30 às 21h30

Local

Turma 5 – SESC Carmo – Rua do Carmo, 147 – Sé

Turma 6 – SESC 24 de Maio – Rua 24 de maio, 109 – República

Turmas 7 e 8 – DRE Jaçanã-Tremembé e Freguesia/Brasilândia

Datas das aulas síncronas: 16, 18, 23, 25 e 30 de abril

Horários

Turma 7 – das 15 às 18h

Turma 8 – das 18h30 às 21h30

Encontro presencial: 02/05

Horários: T7 – das 15h às 18h; T8 – das 18h30 às 21h30

Local: SESC Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana

Turma 9 – DRE Ipiranga

Datas das aulas síncronas: 23 e 30 de abril e 07, 14, 21 e 28 de maio

Horários: 08h às 11h

Encontro presencial: 28/05, das 9h às 12h

Local: SESC Consolação – Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque

Acesse os links de inscrição no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Veja aqui a lauda com todas as especificações completas do curso.