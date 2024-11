Prefeitura de SP abre concursos públicos nas áreas de Controle Interno e Tecnologia

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira (27) os editais para os concursos de Auditor Municipal de Controle Interno e Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Serão 50 vagas para Auditor Municipal de Controle Interno e 52 para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – TIC. As inscrições para ambos os concursos começam dia 2 de dezembro e vão até 16 de janeiro de 2025 e serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas.

Os concursos públicos visam fortalecer e renovar o quadro de pessoal da Administração, aumentando a eficiência institucional e a efetivação dos serviços públicos, com foco em controle dos processos e inovação tecnológica.

Remuneração inicial para cada cargo:

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação – R$ 9.655,08

Auditor Municipal de Controle Interno – R$ 16.413,63

Além da remuneração, as carreiras têm benefícios previstos em legislação específica.

Jornada:

A jornada de trabalho para ambas as carreiras é de 40 horas semanais.

Formação:

Auditor Municipal de Controle Interno: é necessário formação em nível superior em qualquer área de formação.

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação: é necessária à formação em cursos superiores na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Cronograma das principais datas:

Inscrição:

– APDO: 02/12/2024 – 16/01/2025

– AMCI: 02/12/2024 – 16/01/2025

Isenção de Inscrição:

-APDO: 02/12/2024 – 06/12/2024

-AMCI: 02/12/2024 – 06/12/2024

Datas das provas:

-APDO: 16/03/2025

-AMCI: 16/03/2025 e 23/03/2025

Todas as informações referentes a estes concursos públicos estão contidas nos editais regulamentadores publicados no Diário Oficial da Cidade e no site da Fundação Carlos Chagas.