Prefeitura de São Paulo oferecerá serviços ao cidadão na Virada ODS

Na terceira edição da Virada ODS (Virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), a Prefeitura de São Paulo lançou o desafio de integrar um leque de serviços públicos oferecidos por 16 Secretarias Municipais e parceiros institucionais aos 17 ODS definidos pela ONU, transformando o Vale do Anhangabaú, nos dias 22 e 23 de junho, numa praça de prestação de serviços ao público.

Entre as ações estão campanhas de vacinação, programas de nutrição, banco de empregos, Jovem Aprendiz, Imprensa Jovem, suporte ao empreendedorismo, além de cadastro e atualização em serviços sociais e outros atendimentos. Aproximar os serviços do público revela que o compromisso com os ODS pode ser traduzido em práticas concretas que beneficiam diretamente a população.

Todos os serviços e atividades da Virada ODS 2024, o maior evento de ODS, segundo a ONU, serão gratuitos e estarão à disposição do público. A Secretaria de Municipal de Relações Internacionais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e trabalho, Secretaria de Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Inovação e Tecnologia, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Limpeza Urbana, Secretaria de Mudanças Climáticas, Secretaria de Subprefeituras, Secretaria de Gestão, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania além da SP TRANS, CET e SEBRAE terão espaços e ações junto aos participantes.

3ª edição da Virada ODS

A Virada ODS da Prefeitura de São Paulo mobiliza a sociedade em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em 2015. O evento, que ocorrerá na Praça das Artes e no Vale do Anhangabaú, nos dias 22 e 23 de junho, inclui feira de artesanato, serviços públicos, atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows. O Congresso ODS deste ano focará na educação e combate às desigualdades.

Serviço

Virada ODS 2024:

Quando: 22 e 23 de junho, das 10h às 22h

Onde: Vale do Anhangabaú e Praça das Artes

Mais Informações: www.viradaodssp.sp.gov.br