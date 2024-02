Prefeitura de São Paulo leva acessibilidade para pessoas com deficiência no Carnaval de 2024

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), em parceria com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), apresenta mais uma grande novidade para trazer mais inclusão e acessibilidade no Carnaval de 2024, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro.

Pela primeira vez, intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) estarão presentes nos carros de som, ao lado da ala musical das escolas de samba do Grupo Especial e Acesso I, durante todo o desfile. Assim, pessoas surdas e com deficiência auditiva poderão acompanhar o repertório.

Além dessa grande novidade, a capital prepara o lançamento da 8ª edição do ‘’Samba com as Mãos’’, ainda este mês. O projeto disponibiliza vídeos com a interpretação em Libras dos sambas-enredo das escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso I — este último incluso desde o Carnaval de 2023.

As gravações foram realizadas em dezembro do ano passado, na Fábrica do Samba. Foram interpretados 22 sambas com o apoio de integrantes das agremiações, intérpretes de Libras e surdos.

Antes da etapa de gravação, há a fase de pesquisa. É necessário estudo e empenho específicos nesse tipo de interpretação, já que os sambas-enredo, muitas vezes, usam palavras de origem africana e ditos populares: isso exige do intérprete um trabalho em conjunto com o autor da letra, para que nada se perca e o contexto se mantenha. O projeto, do início à conclusão, é acompanhado por pessoas com deficiência auditiva.

Os vídeos com as interpretações serão divulgados nas redes sociais da SMPED (Youtube, Instagram, Facebook). As publicações seguem a ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, que ocorrerão nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro.

A SMPED também disponibilizará audiodescrição pelo sétimo ano consecutivo. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que fornece detalhes sobre imagens, expressões faciais, figurinos, cenários e qualquer outra informação visual que compunham o contexto a ser descrito. O serviço será operacionalizado por meio de uma cabine instalada no Sambódromo, dentro da qual o audiodescritor transformará o que há de visual no desfile em verbal. A transmissão acontece em tempo real pelo canal do Youtube da secretaria (youtube.com/@smpedsp).

A preparação para a audiodescrição acontece bem antes do dia dos desfiles. O profissional audiodescritor realiza uma pesquisa e recebe um material referente à cada escola de samba, com detalhes do que será apresentado na avenida. Assim, ele tem condições de enriquecer a descrição com a história da escola, dos sambas-enredo e das demais informações sobre o que será apresentado no Anhembi.