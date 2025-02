Prefeitura de São Paulo implementa cachorródromos em parques

A Prefeitura de São Paulo tem promovido a instalação de áreas dedicadas exclusivamente aos cães nos parques municipais, conhecidas como cachorródromos. Esta ação visa integrar os animais às áreas verdes da cidade, permitindo que as famílias que frequentam os parques possam desfrutar de um ambiente propício para a interação com seus pets.

Atualmente, são oito parques da capital paulista que contam com esses espaços adequados, segundo informações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). O objetivo principal dessa iniciativa é oferecer uma melhor qualidade de vida tanto para os animais quanto para seus tutores, além de fomentar o bem-estar social nas áreas públicas.

Os cachorródromos são cercados e equipados com a infraestrutura necessária para que os cães possam brincar e socializar com segurança. A SVMA destaca a importância de se manter a segurança e o respeito dentro desses espaços, reiterando que a supervisão dos animais é fundamental. Além disso, recomenda-se o uso de coleiras e a responsabilidade dos tutores na limpeza dos dejetos dos pets.

É imprescindível lembrar que o uso de coleira e guia é obrigatório ao entrar nos parques municipais com animais. Somente na área destinada ao cachorródromo é permitido que o condutor retire a coleira do animal. Ademais, conforme as normas estabelecidas pela lei 11.531/2003 e pelo decreto 48.533/2004, cães das raças Pitbull, Rottweiler, Mastim Napolitano, American Staffordshire Terrier ou outras raças consideradas potencialmente agressivas devem ser conduzidos com guia curta, enforcador e focinheira.