Prefeitura de São Paulo assina contrato para aquisição de mais 1,3 mil ônibus elétricos

A Prefeitura de São Paulo deu mais um importante passo para chegar à meta de redução da emissão de gás carbônico fóssil e assinou nesta sexta-feira (29) um empréstimo no valor de R$ 2,5 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para adquirir mais 1.300 ônibus elétricos, não poluentes. As operações de crédito realizadas pela Prefeitura para a modernização do transporte público paulistano, entre contratos assinados e aguardando conclusão, superam R$ 6 bilhões e fazem parte do maior programa de investimentos em ônibus elétricos do País.

Na cerimônia de assinatura, realizada em Brasília, o prefeito Ricardo Nunes falou da importância da eletrificação para o meio ambiente. “Hoje passamos a ter uma nova etapa em políticas públicas. Serão 2,5 bilhões de reais que possibilitarão a aquisição de mais de mil ônibus. Importante dizer que 64% da emissão de dióxido de carbono vem dos veículos. Metade vem dos ônibus. Estamos com essa ação cuidando do transporte e do meio ambiente.”

A cidade já tem a maior frota de ônibus elétricos do Brasil, com 489 veículos, sendo 288 a bateria. A atual gestão tem trabalhado para incorporar novos veículos elétricos à frota e, desde 2022, permite somente a compra de veículos sustentáveis para o transporte público, ficando proibida a aquisição de modelos a diesel.

Esse novo passo da cidade de São Paulo também levará o Brasil aos primeiros postos do ranking mundial da eletrificação de sua frota de ônibus, atrás apenas da China, e à maior frota de ônibus movidos a energia limpa da América Latina.

A troca dos ônibus a diesel por veículos elétricos, de energia sustentável, que não poluem, representa um ganho ambiental e de saúde, pois eles não emitem gás carbônico, não produzem ruídos e têm tecnologias que aumentam o conforto, como wi-fi e refrigeração.

Com isso, a medida permite à cidade avançar em um dos objetivos da gestão municipal para o cumprimento do Programa de Metas da Prefeitura 2021-2024 e da Lei de Mudanças Climáticas, que prevê redução da emissão de gás carbônico fóssil em 50% até 2028 e erradicação desse poluente até 2038.

Em paralelo aos financiamentos obtidos pela Prefeitura para a aquisição de ônibus elétricos, as concessionárias estão firmando contratos para expandir a frota com veículos de energia limpa e são responsáveis por instalar a infraestrutura de carregamento em suas garagens, assumindo os investimentos necessários.

A entrega de novos veículos segue a capacidade de produção dos fabricantes e a disponibilidade de energia nas garagens, com o objetivo de cumprir a lei que prevê o fim dos ônibus a diesel até 2038. Se as concessionárias fossem responsáveis pela aquisição integral dos veículos elétricos, o custo estimado para 2,6 mil ônibus a diesel seria de R$ 33,6 bilhões (valores de 2023). Com o modelo de subvenção, em que as operadoras não são remuneradas pelos valores subvencionados, o valor passa a ser de R$ 28,9 bilhões, gerando uma economia de R$ 4,8 bilhões (em valores de 2023).

Financiamento

Com o empréstimo de R$ 2,5 bilhões firmado nesta sexta com o BNDES, a Prefeitura já realizou operações de crédito com o Banco do Brasil, de R$ 750 milhões, e de R$ 250 milhões com a Caixa Econômica Federal. Além disso, já obteve a confirmação de crédito externo de cerca de US$ 500 milhões pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (BIRD).

As tratativas com o BNDES para a liberação do empréstimo ocorrem desde o início do ano passado. De acordo com o prefeito, a cada real aplicado na troca de ônibus a diesel por elétricos, a cidade ganhará dois reais nos próximos 15 anos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, elogiou o projeto de eletrificação da Prefeitura de São Paulo e ressaltou a importância da substituição da frota por veículos a bateria, pois eles não emitem gás carbônico, destacando ser a maior operação do Brasil. Ele ressaltou também que a substituição da frota vai dar um ganho financeiro muito grande para o município a longo prazo, porque o custo de operação dos ônibus para a Prefeitura é de R$ 25 mil e, com o elétrico, a manutenção do ônibus vai cair para R$ 5 mil. O ganho é de R$ 20 mil de economia por mês com cada ônibus.

Também participaram da cerimônia o presidente Luis Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O modelo de subvenção para financiamento da eletrificação da frota da cidade de São Paulo se tornou uma referência mundial e recebeu neste mês o Prêmio de Inovação em Financiamento Climático Urbano 2024 do Fundo Global para o Desenvolvimento das Cidades (FMDV), durante o 12° Fórum Urbano Mundial, organizado pela ONU Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) no Egito. O modelo paulistano se tornou objeto de estudos de caso e publicações de diferentes instituições, tais como International Council on Clean Transportation (ICCT), C40 Cities e World Resources Institute (WRI).